На дорогах Украины растет количество новейших Rolls-Royce за $625 000

В Житомире засветился новейший Rolls-Royce Phantom VIII поколения. Примечательно, что роскошный автомобиль сравнительно недавно поступил в продажу, однако это далеко не первый такой автомобиль на наших дорогах.

Фото новейшего "Фантома" в Житомире опубликовал Instagram-аккаунт luxcar_of_ua. Судя по тому, что на машине нет номерных знаков, ее недавно приобрели.

Седан приводится в движение 6,75-литровым 571-сильным V12, который состыкован с 8-ступенчатым "автоматом". Салон машины отделан кожей и дорогим деревом, а в оснащение входит пневмоподвеска.

К слову, стоит Rolls-Royce Phantom VIII недешево – 17,5 млн грн или 625 тыс. долларов. Несмотря на это, украинцы охотно покупают роскошный седан: по данным AutoOboz, как минимум три новых "Фантома" зарегистрированы в Киеве, еще один автомобиль "прописан" в Полтавской области.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в Китае обнаружили свалку с почти новыми суперкарами.