На дорогах Украины добавится радаров TruCAM: где будут измерять скорость

Со среды, 29 июля, на автодорогах Украины появится еще 43 новых участка, где патрульные будут измерять скорость прибором TruCAM.

Об этом сообщил в Facebook первый замначальника департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий. Новые приборы установят в местах высокой концентрации ДТП, совершенных из-за превышения скорости.

"Наряду с камерами автоматической фиксации нарушений мы продолжаем использовать мобильные приборы TruCAM, ведь, как показывает международная практика, большая эффективность в контроле за скоростью движения достигается только в сочетании методов измерения”, – отметил полицейский.

Он также добавил, что в дополнение к 43 новым расширены 5 уже существующих участков, где патрульные будут измерять скорость прибором TruCAM.

Всего на дорогах Украины будет работать 116 приборов TruCAM, а измерение будет осуществляться на 252 участках.

Полиция опубликовала карту и список с участками, где измеряют скорость движения.

Карта размещения приборов измерения скорости TruCAM (Facebook Алексея Билошпицкого)

Размещение приборов измерения скорости TruCAM (Facebook Алексея Билошпицкого)

Размещение приборов измерения скорости TruCAM (Facebook Алексея Билошпицкого)

Размещение приборов измерения скорости TruCAM (Facebook Алексея Билошпицкого)

Размещение приборов измерения скорости TruCAM (Facebook Алексея Билошпицкого)

Размещение приборов измерения скорости TruCAM (Facebook Алексея Билошпицкого)

Как писал OBOZREVATEL, в Украине стартовала профилактическая отработка полицейскими патрулями автомобильных дорог "Безопасное шоссе". Ее цель – повышение уровня безопасности участников дорожного движения и уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий.