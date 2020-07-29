На дорогах Украины добавится радаров TruCAM: где будут измерять скорость
Со среды, 29 июля, на автодорогах Украины появится еще 43 новых участка, где патрульные будут измерять скорость прибором TruCAM.
Об этом сообщил в Facebook первый замначальника департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий. Новые приборы установят в местах высокой концентрации ДТП, совершенных из-за превышения скорости.
"Наряду с камерами автоматической фиксации нарушений мы продолжаем использовать мобильные приборы TruCAM, ведь, как показывает международная практика, большая эффективность в контроле за скоростью движения достигается только в сочетании методов измерения”, – отметил полицейский.
Он также добавил, что в дополнение к 43 новым расширены 5 уже существующих участков, где патрульные будут измерять скорость прибором TruCAM.
Всего на дорогах Украины будет работать 116 приборов TruCAM, а измерение будет осуществляться на 252 участках.
Полиция опубликовала карту и список с участками, где измеряют скорость движения.
Как писал OBOZREVATEL, в Украине стартовала профилактическая отработка полицейскими патрулями автомобильных дорог "Безопасное шоссе". Ее цель – повышение уровня безопасности участников дорожного движения и уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий.