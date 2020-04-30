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30 апреля • обновлено в 12:10
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На дне реки нашли поезд, которому 135 лет. Видео

2.4т
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Чего только не найти на дне реки! Например, паровоз 1885 года выпуска, который обнаружили в одной из рек региона Саутленд в Новой Зеландии, где поезд пролежал более 90 лет.

Внешний вид локомотива и его состояние сразу дают понять, что транспортное средство пролежало в воде действительно долгое время. Интересно, что местные неравнодушные любители старины поделились желанием восстановить паровоз. Стоит предположить, что это на самом деле невозможно.

135-летний паровоз нашли на дне реки

135-летний паровоз нашли на дне реки

carakoom.com

Как поезд вообще оказался на дне реки? По предварительной информации, его туда сбросили по ненадобности после Первой мировой войны. Представить такой сценарий сегодня довольно трудно.

135-летний паровоз нашли на дне реки

135-летний паровоз нашли на дне реки

carakoom.com

Старое фото NZR V class от Lumsden Heritage Trust

Старое фото NZR V class от Lumsden Heritage Trust

rnz.co.nz

Найденный локомотив NZR V class от Lumsden Heritage Trust считается одним из последних произведенных экземпляров этой модели.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал о ВАЗ-2109, который нашли в Украине в новом состоянии через 30 лет.

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Автор
Стас Сидилев
Тема
Новости автомира
Теги
поезд курьез ретро
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Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
ну да ,востановят, медный котел.смешно.
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