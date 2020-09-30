На чем в Украине можно ездить без водительских прав: полный список

Для управления многими видами транспортных средств в Украине нужны водительские права. Однако, есть и исключения – на некоторые "машины" не нужны никакие разрешительные документы.

AutoOboz решил составить список техники, которой можно управлять без водительского удостоверения.

Велосипед

Самое известное транспортное средство, для управления которым не нужны права. На велосипедах могут ездить даже маленькие дети, однако здесь существует ограничение – на дорогу можно выезжать только начиная с 14 лет.

Мопеды и скутеры

Согласно действующим ПДД, для передвижения на мопедах и скутерах нужны права в тех случаях, если их мощность составляет 3 кВт и выше. Если же транспортное средство обладает производительностью менее 3 кВт, можно ездить без прав. Но это касается лишь той техники, которая оснащена электромотором. Для мопедов и скутеров же с двигателем внутреннего сгорания нужны права в любом случае.

Кстати, еще недавно мопеды и скутеры с рабочим объемом до 49 куб. см можно было не регистрировать, но с июня 2020 года это нужно делать обязательно.

Электросамокаты

Сравнительно новый вид транспортного средства, который приобретает всю большую популярность в Украине. На них также распространяется "правило трёх киловатт". При этом на многие электросамокаты права не нужны, так как их мощностью варьируется от 0,1 до 1 кВт. И хотя отдача небольшая, такой транспорт обладает довольно хорошей динамикой.

Сигвеи и моноколеса

Этот транспорт больше предназначен для прогулок, чем для целевых поездок. Тем не менее, на него также не нужны права, хотя скорость сигвеи и моноколеса развивают хорошую.

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