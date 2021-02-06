Легендарные "бандитские" машины 90-х: на чем ездили авторитеты в Украине

После распада СССР в Украине многое изменилось. В 90-е люди почувствовали возможности для развития бизнеса и заработка денег. Зачастую, не самыми законными способами.

AutoOboz вспомнил легендарные "бандитские" автомобили, которые были очень популярны в Украине в конце ХХ века. Многие из них встречаются на дорогах до сих пор.

Немецкие седаны Mercedes во всем мире были известны как статусные, качественные и дорогие авто. С развалом СССР это дошло и до стран бывшего советского блока. Огромный S-class на наших дорогах в 90-е казался пришельцем из космоса и сразу давал понять, что внутри сидит кто-то очень важный. Собственно, крутыми считались любые модели Mercedes-Benz, не обязательно только S-class.

"Голодные" девяностые принято ассоциировать преимущественно с премиальными иномарками, которые в больших количествах хлынули в измученную советскими кризисами Украину. Тем, кто не мог позволить себе Mercedes или Toyota, приходилось довольствоваться ВАЗ-2109. "Девятка" получилась легкой, относительно быстрой и приятной в управлении. Многие хулиганы и начинающие "бандиты" отдавали предпочтение этой машине, окрашенной в вишневый оттенок.

Как и любой внедорожник, Land Cruiser считался очень крутой машиной. Из подобного транспорта в СССР были только "Лада Нива" и УАЗы, но те ориентировались скорее на эксплуатацию в сельской местности. Зарубежные внедорожники "новой волны" вкупе с полным приводом предлагали богатое оснащение, удобный салон с кожаной отделкой и громкую аудиосистему – невиданная роскошь.

Любимый американский 4х4 приглянулся самым богатым украинцам 90-х. Как правило, эти автомобили использовались охраной, которая сопровождала большой черный "лимузин". Как и многие другие иномарки, Grand Cherokee своим появлением предвещал какие-то "разборки", которые вот-вот должны были начаться неподалеку.

И 7-series, и 5-series, и даже компактная 3-series от BMW были действительно статусными автомобилями. Как мы говорили ранее, это касалось любого зарубежного седана. Особенно в черном цвете. Это же также касается Volvo, редких Audi и еще более редких Jaguar.

Японский внедорожник – это круто сегодня, но в 90-е вокруг них творился особенный ажиотаж. Pajero воспринимался приблизительно так же, как и Land Cruiser, поэтому был не менее популярным.

В конце ХХ столетия во всем мире наблюдался рост сегмента так называемых городских внедорожников – кроссоверов. Они удачно объединяли в себе брутальный дизайн и полный привод с удобством и легкостью управления легковым автомобилем. Из недостатков – слабые способности на бездорожье, но владельцы готовились к тому, что им это не понадобится. С другой стороны, в большинстве своем специальные цепкие покрышки для бездорожья решали эти вопросы. Toyota RAV4 был одним из наиболее популярных представителей нового сегмента, в том числе и в Украине.

Напомним, OBOZREVATEL сообщал о наиболее долгожданных кроссоверах и внедорожниках, которые появятся на украинском рынке в 2021 году. Некоторые из них уже продаются – современные модели представлены в разных ценовых сегментах.