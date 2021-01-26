На чем ездила украинская полиция: самые интересные машины

Когда украинскую полицию реформировали, патрульные авто стали интересными и разнообразными. Теперь мы можем вспомнить многие из них, ведь список обширный.

AutoOboz собрал полицейские машины, которые поставляли на службу крупными партиями. Некоторые из них все еще встречаются на дорогах. Другие отправляются на стоянки в нерабочем состоянии. Интересно, что у патрульных есть и по-настоящему дорогие автомобили.

Компактный французский седан – свежее приобретение полицейских, на данный момент известно о довольно крупной партии из 310 автомобилей. Эта модель в полной мере отражает народный украинский автопарк, ведь гражданские покупатели в нашей стране Peugeot 301 очень любят. Такой автомобиль стоит от 380 500 грн, но полицейские получили более мощные седаны с 1,6-литровыми двигателями на 115 л.с.

Этот гибридный японский хэтчбек в количестве 1500 штук достался украинским полицейским бесплатно. С помощью этих машин Япония в рамках Киотского договора "выкупила" у Украины "лишние" квоты по выбросам вредных веществ в атмосферу. Так в нашей стране появились одни из наиболее современных полицейских автомобилей в мире. Правда, на дорогах их становится все меньше. Патрульный транспорт часто попадает в ДТП и выходит из строя из-за тяжелых условий эксплуатации, но на ремонт у ведомства не хватает ни средств, ни квалификации специалистов.

Гибридные кроссоверы с возможностью подзарядки электроэнергией украинским полицейским также достались в рамках Киотского договора. В противном случае за партию более 600 машин пришлось бы как следует заплатить – один такой внедорожник стоит около $50 000.

Компактный Rapid – очень распространенная полицейская машина на Украинских дорогах. Но пик популярности этой модели у патрульных уже прошел. Видимо, как раз на смену ей и пришли новые Peugeot 301.

Полиция использует несколько моделей Renault в Украине. Это объясняется надежностью, простотой обслуживания и доступностью автомобилей французского бренда. На дорогах можно увидеть кроссоверы Renault Duster и Sandero Stepway, минивэны Dokker и Kangoo.

Большой корейский седан – комфортный и даже в чем-то статусный автомобиль. В начале прошлого десятилетия модель шестого поколения в Украине была очень популярной. Уже появилась машина восьмой генерации, но в нашей стране модель официально не продается – в значительной степени производитель переключился на кроссоверы, которые сегодня интересуют украинцев намного больше.

Рамные японские пикапы поставлены на службу специально для патрулирования северо-западной границы Украины. Isuzu D-Max даже в стандартном заводском исполнении отлично подготовлен к бездорожью и тяжелым условиям эксплуатации.

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