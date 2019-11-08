На базе Toyota RAV4: в сети показали новый кроссовер

Toyota Wildlander – новый кроссовер, который создали на базе популярной "Тойота РАВ 4". Компания распространила официальные тизеры новинки, однако ее внешность уже перестала быть секретом.

Как стало известно OBOZREVATEL, полноценные фото модели "в полный рост" оказались в базе Министерства промышленности Китая. Поэтому даже с учетом тизеров, которые не показывают дизайн авто полностью (но в то же время довольно информативны), мы можем изучить внешность Toyota Wildlander в деталях.

Toyota Wildlander 2020, которая основана на Toyota RAV4 2019 Министерство промышленности Китая

В первую очередь стоит отметить, что кузов новинке достался от донора. Но передний и задний бамперы, так же как и наружная светотехника, здесь другие. Благодаря этим элементам автомобиль выглядит довольно самобытно и не сразу выдает родство с Toyota RAV4 2019 модельного года.

Новый кроссовер "Тойота" получил крупные воздухозаборники по краям переднего бампера и фары элегантной формы. Задние фонари визуально объединены в сплошной элемент с помощью черной глянцевой перекладины, в их оформлении использованы хромированные "шпильки".

Сзади, так же как и спереди, Toyota Wildlander отличается от своего донора Министерство промышленности Китая

Кроме того, компания показала фрагмент передней панели интерьера. В целом здесь узнаваемая архитектура, но от исходника новый SUV отличается оформлением кнопок и отсутствием физических переключателей вокруг центрального монитора.

Первое изображение интерьера Toyota Wildlander 2020 toyota.com

На выбор покупателям предложат две силовые установки: бензиновый мотор объемом 2 л и вариатор или гибрид с 2,5-литровым двигателем и двумя электромоторами. Последний вариант выдает 222 л.с. суммарной мощности и обещает 4,6 л/100 км в смешанном режиме.

Официальный тизер Toyota Wildlander 2020 toyota.com

Официальный тизер Toyota Wildlander 2020 toyota.com

Собственно, то же оснащение есть и у "РАВ 4". Непосредственно Toyota Wildlander 2020 разработали специально для китайского рынка. Новинка будет продаваться параллельно со своим родственником, что является стандартной ситуацией для Поднебесной. Многие мировые производители предлагают там по две модели на базе одного авто.

Toyota RAV4 2019 послужила основой для нового кроссовера toyota.com

Toyota RAV4 2019 toyota.com

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