На базе Mazda 6 китайцы создали свой седан: как выглядит авто

Mazda сотрудничает с китайской компанией FAW. В рамках концерна был разработан автомобиль Hongqi H5, который построен на модифицированной платформе Мазда 6.

Hongqi Н5 (бренд произносится Хунцы) существует с 2018 года, поэтому автомобиль все еще можно назвать новым. Тем не менее, в Китае распространена практика частых рестайлингов и обновлений, ведь на местном рынке очень плотная конкуренция.

Hongqi Н5 – большой китайский седан faw.com

Поэтому Hongqi H5 уже немного освежили. Правда, внешне большой китайский седан не изменился. Длина автомобиля составляет 4945 мм при колесной базе 2875 мм. Для сравнения, седан Mazda 6 короче на 80 мм (4865 мм), а колесная база меньше на 45 мм (2830 мм).

Снаружи Hongqi Н5 почти не похож на Мазда 6 faw.com

Обновление модели, которая за два года успела стать наиболее популярным автомобилем Hongqi, в первую очередь коснулось силовой установки. В гамме появился новый 1,5-литровый четырехцилиндровый турбированный двигатель на 169 л.с. Прежний 1,8-литровый агрегат стал мощнее и теперь выдает 197 л.с. При этом все моторы разработаны FAW.

Салон китайского авто должен стать немного современнее faw.com

На данный момент неизвестно, изменится ли салон Hongqi Н5. Сейчас передняя панель выглядит вполне прилично, однако тенденции в автопроме все же успели измениться. Наверняка автомобиль получит цифровой щиток приборов, а монитор информационно-развлекательной системы станет крупнее.

Mazda 6 поделилась своей платформой с Hongqi H5 mazda.com

Напомним, ранее OBOZREVATEL сообщал о новом китайском кроссовере, который будет соперничать с Hyundai Santa Fe.

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