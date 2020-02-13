На АЗС в Киеве засняли новейший Lamborghini за 650 000 евро

В Киеве на одной из АЗС сфотографировали эксклюзивный суперкар Lamborghini Aventador SVJ Roadster. Это самый новый, мощный и дорогой автомобиль в своём семействе.

Как выяснил OBOZREVATEL, ранее этот Lamborghini Aventador SVJ Roadster видели на польско-украинской границе (на пункте пропуска "Шегыни"). Известно, что у машины чешские номера, однако не факт, что сам владелец является гражданином Чехии (в этой стране иностранцы часто регистрируют ТС, поскольку в ней сравнительно небольшие налоги).

Lamborghini Aventador SVJ Roadster в Киеве instagram.com/vehicles.exclusive

Lamborghini Aventador SVJ Roadster дебютировал весной 2019 года, всего будет выпущено 800 таких авто.От стандартного "Авентадора" особая версия родстер отличается наличием обвеса, антикрыла и уменьшенной на полцентнера массой (за счёт использования карбона). Кроме того, он ещё и мощнее: за движение машины отвечает 770-сильный V12 объемом 6,5 л. Отметку в 100 км/ч SVJ Roadster преодолевает за 2,9 сек, максимальная скорость составляет свыше 350 км/ч.

Lamborghini Aventador SVJ Roadster на польско-украинской границе instagram.com/sergiylviv1

Lamborghini Aventador SVJ Roadster на польско-украинской границе instagram.com/sergiylviv1

Цена Lamborghini Aventador SVJ Roadster составляет от 387 тыс. евро, но конкретно этот экземпляр, по информации TopGir, обошёлся владельцу в 621 тысячу (по всей видимости, суперкар оснащён дополнительными заводскими опциями). Также данный родстер примечателен выхлопом Balboni за 30 000 евро.

Напомним, как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине засняли уникальную 6-колесную Toyota, о которой нет ни одного упоминания в Интернете.

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