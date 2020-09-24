На автомобилях какого возраста ездят украинцы: названа цифра

В Украине подсчитали средний возраст автопарка. По состоянию на 1 сентября этого года средний возраст машин, которые ездят по отечественным дорогам, составляет 14 лет.

Интересно, что количество лет автомобиля в Украине варьируется напрямую от страны-производителя. Как сообщает ассоциация "Укравтопром", для автомобилей европейского, американского и японского производства средний показатель составляет 11,6 лет, а для авто, выпущенных в Украине (ЗАЗ Таврия, Славута, Ланос, Сенс) – 17 лет.

Средний возраст авто в Украине - 14 лет. auto.24tv.ua

Что касается иномарок, здесь также существует своя возрастная градация. Так, самым молодыми являются машины китайских и южнокорейских марок, их возраст составляет 8 лет. А вот самые старые – машины из Японии, на счету которых 14 лет. Посредине же расположились легковушки европейских и американских марок с показателем 11 и 12 лет соответственно.

К слову, в данную статистику вошли только зарегистрированные авто, то есть, она не охватывает нерастаможенные машины.

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