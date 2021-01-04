На аукционе в США выставили крупнейшую частную коллекцию muscle car

Известный американский аукционный дом Mecum Auctions предложит на продажу 200 спортивных автомобилей, изготовленных концерном General Motors и принадлежавших одному коллекционеру.

Об этом сообщает пресс-служба компании. 22-23 января на торгах во Флориде будут предложены 200 машин и разнообразных сопутствующих предметов, ранее принадлежавшая Рику Треворджи и его частному музею Muscle Car City.

Собрание Рика Треворджи является одной из крупнейших в США коллекций спортивных автомобилей 50-70-х годов прошлого века mecum.com

Собрание Рика Треворджи является одной из крупнейших в США коллекций спортивных автомобилей 50-70-х годов прошлого века, производившихся различными подразделениями концерна General Motors. Много десятилетий он собирал свою коллекцию. Последние 14 лет все желающие за скромную сумму в 13 долларов и 38 центов могли посетить музей Muscle Car City. Но, теперь 71-летний Рик принял решение распродать свои раритеты ценителям.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, на торги выставили коллекцию американского мошенника, а Криштиану Роналду пополнил свое собрание суперкаров Bugatti.