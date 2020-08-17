На аукционе в США купили "биток" с пробегом 1 300 000 км

В США на популярном аукционе Copart продали необычный "биток". Речь идет о кроссовере Honda CR-V 2013 года, который за 7 лет проехал 814 502 мили – это больше 1,3 млн км.

Как пишет Auto24, машина ушла с молотка всего за 700 долларов. Судя по всему, на цену повлиял именно пробег, поскольку сама по себе машина свежая, да и повреждения у нее не очень серьезные.

Honda CR-V с пробегом 1,3 млн км, проданная на аукционе в США. Фото: Copart

Как видно на фото, у Хонды пострадали лишь навесные элементы – крышка капота, радиаторная решетка, фары, бампер и крыло. В остальном же кроссовер в полном порядке.

Honda CR-V с пробегом 1,3 млн км, проданная на аукционе в США. Фото: Copart

Что же касается износа автомобиля, то выглядит он вполне прилично. На внушительный пробег указывают разве что пожелтевшие фары, грязный салон и "затертые" колесные диски. Отмечается, что у машины был всего один владелец.

Honda CR-V с пробегом 1,3 млн км, проданная на аукционе в США. Фото: Copart

Honda CR-V с пробегом 1,3 млн км, проданная на аукционе в США. Фото: Copart

Honda CR-V с пробегом 1,3 млн км, проданная на аукционе в США. Фото: Copart

Honda CR-V с пробегом 1,3 млн км, проданная на аукционе в США. Фото: Copart

Под капотом у этого Honda CR-V – 2,4-литровый бензиновый двигатель, который состыкован с "автоматом" и полным приводом. Произведен автомобиль в Канаде.

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