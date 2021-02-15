На аукционе продадут редкую версию Porsche 911 Диего Марадоны

На аукционе Bonhams на продажу выставили редкую версию Porsche 911, которая принадлежала легендарному футболисту Диего Марадоне. За спорткар придется заплатить больше 5 миллионов гривен.

Всего выпустили 1200 автомобилей такой версии поколения 964. Речь идет о Carrera 2 Convertible в исполнении Works Turbo Look. Об этом сообщает Bonhams.

Автомобиль имеет 3,6-литровый двигатель на 250 л.с. с воздушным охлаждением. Porsche успел преодолеть 120 000 км и находится в хорошем состоянии.

Марадона приобрел этот автомобиль в 1992 году во время переезда в Испанию. Он пользовался им довольно часто, но через год продал жителю Майорки. Затем машина побывала у нескольких владельцев. Нынешний обладает суперкаром с 2016 года. Торги за автомобиль проведут в марте 2021 года.

Салон Porsche 911 Bonhams

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, на аукционе The Market будет продано Maserati Quattroporte, принадлежавший Элтону Джону. Седан оснащен 4,2-литровым V8 мощностью 400 л.с. Он позволяет разогнать его до первой "сотни" за 5,2 секунды, а максимальная скорость достигает 275 км/ч.