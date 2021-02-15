На аукционе продадут редкую версию Porsche 911 Диего Марадоны

Obozrevatel
Obozrevatel
Новости
2,3 т.
Porsche 911

На аукционе Bonhams на продажу выставили редкую версию Porsche 911, которая принадлежала легендарному футболисту Диего Марадоне. За спорткар придется заплатить больше 5 миллионов гривен.

Всего выпустили 1200 автомобилей такой версии поколения 964. Речь идет о Carrera 2 Convertible в исполнении Works Turbo Look. Об этом сообщает Bonhams.

Автомобиль имеет 3,6-литровый двигатель на 250 л.с. с воздушным охлаждением. Porsche успел преодолеть 120 000 км и находится в хорошем состоянии.

Марадона приобрел этот автомобиль в 1992 году во время переезда в Испанию. Он пользовался им довольно часто, но через год продал жителю Майорки. Затем машина побывала у нескольких владельцев. Нынешний обладает суперкаром с 2016 года. Торги за автомобиль проведут в марте 2021 года.

Салон Porsche 911

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, на аукционе The Market будет продано Maserati Quattroporte, принадлежавший Элтону Джону. Седан оснащен 4,2-литровым V8 мощностью 400 л.с. Он позволяет разогнать его до первой "сотни" за 5,2 секунды, а максимальная скорость достигает 275 км/ч.

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