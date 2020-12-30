На аукцион выставили "пляжный" внедорожник Chevrolet

Сергей Иванов
Сергей Иванов
Новости
1,2 т.
На аукцион выставили 'пляжный' внедорожник Chevrolet

"Пляжный" внедорожник Chevrolet K5 Blazer станет одним из наиболее интересных лотов январского аукциона Mecum.

Об этом сообщает пресс-служба компании. Рестомод построен на базе Chevrolet K5 Blazer 1972 года первого поколения (1969-1972 г.в.). За свою почти полувековую историю внедорожник принадлежал всего двум владельцам, и с 1979 года не эксплуатировался. Машина находилась в гараже под присмотром, поэтому кузов сохранился в первозданном состоянии.

Первое поколение Chevrolet K5 Blazer выпускалось с 1969 по 1972 год
В процессе реставрации автомобиль получил новую двухцветную окраску

В процессе реставрации автомобиль получил новую двухцветную окраску и оригинальную комбинированную отделку интерьера с деревянными декоративными вставками. На смену "родным" приборам пришли современные от фирмы Dakota Digital. Также были установлены кондиционер Vintage Air и аудиосистема RetroSound, которая несмотря на "винтажный" облик использует технологию Bluetooth.

На смену "родным" приборам пришли современные от фирмы Dakota Digital
Автомобиль оснастили кондиционером Vintage Air и аудиосистемой RetroSound
В салоне – оригинальная комбинированная отделка интерьера
Сзади есть достаточно места для багажа или спортинвентаря

Но, конечно же, все главные изменения скрываются от посторонних глаз. В первую очередь, это современный 487-сильный двигатель LS3 V8 от General Motors объемом 6,2 литра. Он работает в тандеме с новой 4-ступенчатой коробкой передач 4L80E. Также в процессе возрождения автомобиль получил модернизированные элементы полноприводной трансмиссии и подвески, а также амортизаторы KYB. Справиться с мощным внедорожником поможет новая тормозная система со всеми дисковыми тормозами.

Под капотом – 487-сильный мотор LS3 V8 от General Motors объемом 6,2 литра
Ожидается, что создателям машины удастся выручит за свое детище 150-175 тысяч долларов

Ориентировочная стоимость рестомода Chevy K5 Blazer должна составить примерно $150-175 тысяч.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, на аукцион выставили вездеход генерала Паттона, а также кабриолет Lincoln Джона Кеннеди.

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