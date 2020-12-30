На аукцион выставили 'пляжный' внедорожник Chevrolet

"Пляжный" внедорожник Chevrolet K5 Blazer станет одним из наиболее интересных лотов январского аукциона Mecum.

Об этом сообщает пресс-служба компании. Рестомод построен на базе Chevrolet K5 Blazer 1972 года первого поколения (1969-1972 г.в.). За свою почти полувековую историю внедорожник принадлежал всего двум владельцам, и с 1979 года не эксплуатировался. Машина находилась в гараже под присмотром, поэтому кузов сохранился в первозданном состоянии.

В процессе реставрации автомобиль получил новую двухцветную окраску и оригинальную комбинированную отделку интерьера с деревянными декоративными вставками. На смену "родным" приборам пришли современные от фирмы Dakota Digital. Также были установлены кондиционер Vintage Air и аудиосистема RetroSound, которая несмотря на "винтажный" облик использует технологию Bluetooth.

Но, конечно же, все главные изменения скрываются от посторонних глаз. В первую очередь, это современный 487-сильный двигатель LS3 V8 от General Motors объемом 6,2 литра. Он работает в тандеме с новой 4-ступенчатой коробкой передач 4L80E. Также в процессе возрождения автомобиль получил модернизированные элементы полноприводной трансмиссии и подвески, а также амортизаторы KYB. Справиться с мощным внедорожником поможет новая тормозная система со всеми дисковыми тормозами.

Ориентировочная стоимость рестомода Chevy K5 Blazer должна составить примерно $150-175 тысяч.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, на аукцион выставили вездеход генерала Паттона, а также кабриолет Lincoln Джона Кеннеди.