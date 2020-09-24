На аукцион выставили кабриолет Джона Кеннеди

Сергей Иванов Новости 12:50, 24.09.2020 Обновлено: 13:04, 24.09.2020

Американский аукционный дом Bonhams предлагает приобрести белый кабриолет Lincoln Continental. Автомобиль использовался 35-м президентом США за несколько часов до трагической гибели.

Об этом сообщает пресс-служба аукциона. Кабриолет Lincoln Continental 1963 года выпуска использовался Джоном Кеннеди и его супругой Жаклин во время визита на военную базу ВВС США в Форт Уорте утром 22 ноября 1963 года, откуда 35-й президент отправился в свою последнюю поездку в Даллас.

Торжественная встреча Джона и Жаклин Кеннеди в Техасе 22 ноября 1963 года. Фото:
bonhams.com
1963 Lincoln Continental Convertible. Фото:
bonhams.com

По улицам Далласа президентская чета передвигалась на другом кабриолете – официальном президентском автомобиле Lincoln Continental SS-100-X. После покушения на Кеннеди этот автомобиль был переделан и получил пуленепробиваемую прозрачную крышу. Сегодня он находится в коллекции знаменитого Музея Генри Форда в Дирборне.

1963 Lincoln Continental Convertible. Фото:
bonhams.com
1963 Lincoln Continental Convertible. Фото:
bonhams.com
1963 Lincoln Continental Convertible. Фото:
bonhams.com
1963 Lincoln Continental Convertible. Фото:
bonhams.com

Белый Lincoln Continental Convertible, выставленный на продажу, оснащен 7-литровым бензиновым V8, который работает в паре с трехступенчатой автоматической коробкой передач.

Lincoln Continental Convertible оснащен 7-литровым бензиновым V8. Фото:
bonhams.com

Автомобиль для приема Кеннеди был взят администрацией штата Техас в аренду у местного дилера Билла Голайтли, после чего возвращен владельцу. В 1964 году машину продали в частные руки. После этого кабриолет несколько раз менял хозяев. С 1967 по 1998 год он находился в экспозиции автомобильного "Музея американской трагедии". После того, как музей был закрыт, все его экспонаты, в том числе и белый Lincoln Continental, были проданы коллекционерам. А теперь его вновь выставили на аукцион.

1963 Lincoln Continental Convertible. Фото:
bonhams.com

Он прошел полную реставрацию в специализированной мастерской в Коннектикуте. Двигатель был заменен, кузов перекрашен, а красный кожаный салон остался в оригинальном состоянии.

1963 Lincoln Continental Convertible. Фото:
bonhams.com
1963 Lincoln Continental Convertible. Фото:
bonhams.com

Ориентировочная стоимость кабриолета – от 300 до 500 тысяч долларов. Аукцион состоится 14 октября нынешнего года.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, на торги выставили автомобиль президента Трумэна.

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