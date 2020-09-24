На аукцион выставили кабриолет Джона Кеннеди

Сергей Иванов
Сергей Иванов
Новости
1,2 т.
На аукцион выставили кабриолет Джона Кеннеди

Американский аукционный дом Bonhams предлагает приобрести белый кабриолет Lincoln Continental. Автомобиль использовался 35-м президентом США за несколько часов до трагической гибели.

Об этом сообщает пресс-служба аукциона. Кабриолет Lincoln Continental 1963 года выпуска использовался Джоном Кеннеди и его супругой Жаклин во время визита на военную базу ВВС США в Форт Уорте утром 22 ноября 1963 года, откуда 35-й президент отправился в свою последнюю поездку в Даллас.

Торжественная встреча Джона и Жаклин Кеннеди в Техасе 22 ноября 1963 года. Фото:
1963 Lincoln Continental Convertible. Фото:

По улицам Далласа президентская чета передвигалась на другом кабриолете – официальном президентском автомобиле Lincoln Continental SS-100-X. После покушения на Кеннеди этот автомобиль был переделан и получил пуленепробиваемую прозрачную крышу. Сегодня он находится в коллекции знаменитого Музея Генри Форда в Дирборне.

1963 Lincoln Continental Convertible. Фото:
1963 Lincoln Continental Convertible. Фото:
1963 Lincoln Continental Convertible. Фото:
1963 Lincoln Continental Convertible. Фото:

Белый Lincoln Continental Convertible, выставленный на продажу, оснащен 7-литровым бензиновым V8, который работает в паре с трехступенчатой автоматической коробкой передач.

Lincoln Continental Convertible оснащен 7-литровым бензиновым V8. Фото:

Автомобиль для приема Кеннеди был взят администрацией штата Техас в аренду у местного дилера Билла Голайтли, после чего возвращен владельцу. В 1964 году машину продали в частные руки. После этого кабриолет несколько раз менял хозяев. С 1967 по 1998 год он находился в экспозиции автомобильного "Музея американской трагедии". После того, как музей был закрыт, все его экспонаты, в том числе и белый Lincoln Continental, были проданы коллекционерам. А теперь его вновь выставили на аукцион.

1963 Lincoln Continental Convertible. Фото:

Он прошел полную реставрацию в специализированной мастерской в Коннектикуте. Двигатель был заменен, кузов перекрашен, а красный кожаный салон остался в оригинальном состоянии.

1963 Lincoln Continental Convertible. Фото:
1963 Lincoln Continental Convertible. Фото:

Ориентировочная стоимость кабриолета – от 300 до 500 тысяч долларов. Аукцион состоится 14 октября нынешнего года.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, на торги выставили автомобиль президента Трумэна.

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