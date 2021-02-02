Мыть или не мыть авто в мороз – советы специалистов

Синоптики обещают до конца февраля стабильно низкие температуры, но как быть автомобилистам, которые хотят, чтобы автомобиль имел аккуратный внешний вид, но при этом не испортить лакокрасочное покрытие?

АвтоОбоз разбирался во всех "за" и "против", касающихся "водных процедур" для автомобиля в холодное время года.

Химические реагенты пагубно влияют кузов, вызывая коррозию amainsider.com

По поводу поддержания машины в чистом виде в холодное время года мнения расходятся. Многие сторонники регулярный "купаний" аргументируют это активным использованием дорожными службами специальных химических составов для предотвращения гололеда. Такие агрессивные вещества вместе со снежно-водяной жижей пагубно воздействуют на лакокрасочное покрытие кузова и другие металлические детали автомобиля, вызывая коррозию. Особенно это касается подержанных машин, ЛКП которых далеко от идеального.

Немаловажно, что зимой грязный автомобиль хуже виден на дороге, а это небезопасно для всех участников движения. К тому же, грязь на стеклах и световых приборах ухудшает видимость, особенно, если учесть короткий световой день.

Зимой грязный автомобиль хуже виден на дороге, а это небезопасно для всех участников движения .keithmichaels.co.uk

С другой стороны, после горячего "душа" автомобиль выезжает на холод. Подобный перепад температур может вызвать разрушение лакокрасочного покрытия, а также преждевременный износ резинотехнических изделий. Кроме того, на морозе высока вероятность, что замки на дверях замерзнут, а дверные уплотнители может "прихватить" к кузову.

АвтоОбоз рекомендует проводить нечастую, но регулярную мойку машины, особенно, если погода преподносит сюрпризы в виде снега, а на дороге образуется снежная каша. Однако, подходить к этому процессу необходимо внимательно.

Перед помывкой убедитесь, что температура воды не превышает 30-40 градусов. От горячей воды может лопнуть стекло, особенно, если на них уже есть трещины. Кроме того, в салоне машины должно быть тепло, иначе на стеклах будет образовываться конденсат.

После мойки необходимо, чтобы машину очень тщательно высушили, особенно это касается дверных проемов, уплотнителей дверей, а также замков в дверях и крышке багажника. Чтобы этого не произошло, попросите сотрудников мойки, чтобы они с помощью компрессора продули замки и насухо вытерли уплотнители. А после этого обработайте их соответствующими средствами, например, замки можно "заправить" WD-40.

Чтобы замки не замерзли, после мойки их нужно продуть и обработать автохимией idenyt.dk

Также не забудьте проверить пол под ковриками, – там может скапливаться влага. А вот мыть двигатель зимой не желательно – на морозе он долго сохнет.

После выезда с мойки необходимо несколько раз плавно затормозить. Таким образом вы сможете высушить тормозные механизмы. Кстати, это же упражнение рекомендуется проводить, побывав в глубокой луже.

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