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8 ноября • обновлено в 21:20
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"И депутатов, и миллионеров": МВД предложило сажать пьяных водителей в тюрьму

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Министерство внутренних дел Украины предложило ужесточить наказание за вождение в нетрезвом виде и в дополнение к штрафам ввести административный арест на 5, 10 или 15 суток.

При этом ответственность за данное правонарушение МВД хочет вернуть из Уголовного кодекса в Административный. Законопроект подадут в Верховную Раду уже в ближайшие недели, сообщил в эфире ObozTV заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

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"За 2018 год было составлено 115 000 протоколов о вождении в нетрезвом виде. Это просто ужас. И это только те лица, которых патрульная полиция остановила и оформила. А сколько было тех, кто проехали мимо и доехали пьяными домой?" – возмутился Геращенко.

По его мнению, размер штрафов (несмотря на значительные суммы до 50 тысяч грн) не останавливает тех, кто хочет пьянствовать за рулем.

"При этом процедура оформления уголовного проступка с документальной точки зрения намного сложнее, чем оформление административного правонарушения", – обратил он внимание.

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Геращенко также разъяснил, в каких случаях водителя смогут сажать в тюрьму:

"В первый раз – или штраф, или административный арест до 5 суток. Зависит от грубости нарушения правил дорожного движения. Если человек в нетрезвом виде остановился на знак патрульного, то суд может определить штраф. Если за водителем еще пришлось гнаться, прежде чем его остановить – то может быть арест".

В случае повторного нарушения предлагается арест на 10-15 суток.

"Если судья увидит, что человека второй раз за год или за два года поймали на вождении в нетрезвом виде, то будет принимать решение помещать его под арест. И неважно, будет это депутат местного совета или миллионер. Пожалуйста, посиди. Потому что есть богатые люди, которые не хотят вызывать себе такси, а хотят ездить по городу пьяными. И это часто заканчивается ужасными трагедиями", – добавил Геращенко.

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Замминистра призвал "остановить убийц на дорогах, которые, несмотря на ужасную статистику, все равно выпьют и садятся за руль".

"Вызывайте своих родственников, друзей, которые трезвые. Заказывайте услугу такси, когда таксист садится за руль вашей машины. Но не садитесь за руль в состоянии алкогольного опьянения", – посоветовал он.

За вождение в нетрезвом виде МВД предлагает сажать в тюрьму на 5-15 суток

За вождение в нетрезвом виде МВД предлагает сажать в тюрьму на 5-15 суток

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Как сообщал OBOZREVATEL, только за первые 7 месяцев 2019 года в Украине произошло 3513 ДТП по вине водителей в состоянии алкогольного опьянения. В каждом пятом случае пострадали или погибли люди: свыше 60 жертв, более 800 получили травмы.

Итоги дня с Вадимом Колодийчуком смотрите ежедневно по будням в 17:30 на ObozTV.

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Темы
Автоновости Украины Новости ObozTV Прямая трансляция Эфиры Oboz TV
Персона
Антон Геращенко
Место
Украина
Теги
Министерство внутренних дел Украины штрафы тюрьма пьяный за рулем авто
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