MV Agusta представила спортбайк, созданный вместе с Alpine

Итальянская мотоциклетная компания MV Agusta объединила усилия с французской Alpine по выпуску лимитированной серии спортбайков Superveloce Alpine

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Всего в рамках совместного проекта будет изготовлено 110 экземпляров новинки, посвященной спорткару Alpine A110.

Основой для модели станет спортбайк Superveloce. Новинка получил в свое распоряжение трехцилиндровый мотор объемом 798 см3. Он развивает мощность 147 л.с. при 13000 об/мин и способен разогнать Superveloce Alpine до 240 км/ч. Вес мотоцикла составляет 173 кг.

Внешний вид новинки создавали мастера фирменной дизайн студии MV Agusta в Монако. Бело-синяя ливрея модели выполнена в классических цветах бренда Alpina.

Обтекатели украсила фирменная символика французского спорткара. Сиденье отделано черной алькантарой и имеет синюю контрастную прострочку. А франко-итальянскую дружбу символизируют национальные "триколоры", которыми украсили передние карбоновые обтекатели.

Superveloce Alpine уже доступна для заказа в фирменной дилерской сети MV Agusta, а стоимость новинки составляет 36300 евро.

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