Музыкант вдребезги разбил свою Ferrari за $300 000

В центре Лондона разбили один из самых дорогих и эксклюзивных суперкаров. Ferrari 488 GTB совершил столкновение с автобусом и превратился в груду металла.

Как сообщают британские СМИ, в частности, издание Sky News, автомобиль "затоталил" его же владелец, местный рэпер Swarmz.

Разбитый Ferrari 488 GTB carscoops.com

При столкновении эксклюзивный Феррари получил серьезные повреждения передней части, кроме того, у него сработали подушки безопасности. Судя по фото и видео, восстановление итальянской машины невозможно, хотя мотор – 3,9-литровый битурбо V8 – остался целым (у суперкара заднемоторная компоновка).

Среди людей, к счастью, никто не пострадал.

Отметим, Ferrari 488 GTB появился на рынке в 2016 году, цена автомобиля составляла от 250 000 фунтов стерлингов (примерно 308 тыс. долларов). В 2019 году его место заняла модель F8 Tributo.

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