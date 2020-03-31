Мужчина остался без авто и прав из-за ролика в Фейсбуке

Владелец спорткара BMW поддал свою машину тюнингу, после чего устроил уличную гонку и опубликовал видео со своими "покатушками" в соцсети. Это обернулось для него неприятными последствиями.

Инцидент произошёл в федеральной земли Рейнланд-Пфальц, Германия, ещё в феврале. На просторах Facebook полиция обнаружила видео, в котором было показано, как гибридное купе BMW i8 мчится по дороге со скоростью примерно 200 км/ч, при том что на соответствующем участке было установлено ограничение в 100 км/ч.

Тюнингованный BMW стритрейсера carscoops.com

Правоохранители инициировали расследование и настоящему моменту уже установили личность лихача. В ходе проверки выяснилось, что он нарушил не одно ПДД – в конструкцию автомобиля стритрейсера были внесены запрещенные изменения.

Тюнингованный BMW стритрейсера carscoops.com

В итоге, полицейские конфисковали сам спорткар (который, к слову, стоит около 350 000 евро) и лишили 40-летнего автомобилиста прав на неопределенный срок.

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