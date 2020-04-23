Mustang стал самым продаваемым спорткаром в мире

В день своего 56-летия Mustang получил титул самого продаваемого спортивного авто и звание самого популярного спортивного купе 5 год подряд.

2020 Ford Mustang media.ford.com

С момента начала экспорта Mustang шестого поколения по всему миру в 2015 году по декабрь 2019 года компания Ford продала 633000 автомобилей в 146 странах мира, в том числе 102090 машин в 2019 году. Кроме того, автомобиль Mustang – это официально самый продаваемый спортивный автомобиль Америки за последние 50 лет.

2020 Ford Mustang media.ford.com

"Мы гордимся своими все более надежными и мощными автомобилями Mustang, – заявил Джим Фарли, главный исполнительный директор Ford. – От Швеции до Шанхая, все больше и больше настоящих ценителей лучших автомобилей наслаждаются ощущением свободы в новых Mustang".

2020 Ford Mustang media.ford.com

В 2019 году компания Ford продала в Европе 9900 Mustang, что на 3% превышает показатели 2018 года. В частности, продажи модели в Германии выросли на 33%, в Польше – почти на 50%, а во Франции – практически вдвое.

2020 Ford Mustang media.ford.com

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, 30-летний полицейский Ford Mustang продадут на аукционе

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