Mustang из "Трансформеров" выставили на аукцион

Популярный фантастический боевик "Трансформеры" послужил основой для создания целой серии автомобилей-трансформеров. Один из героев франшизы – десептикон Barricade – выставили на продажу.

2007 Saleen S281 Extreme Police Barricade mecum.com

Для фильма 2007 года известная американская компания Saleen подготовила для презентационных целей два шоу-кара Ford Mustang. В начале июня на аукционе Mecum будет выставлен один из них, который участвовал в промо-туре фильма.

2007 Saleen S281 Extreme Police Barricade mecum.com

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Автомобиль несет на себе полицейскую черно-белую ливрею, оборудован световой сигнализаций на крыше и мощным отбойником на переднем бампере.

2007 Saleen S281 Extreme Police Barricade mustangandfords.com

Под капотом автомобиля расположен форсированный 4,6-литровый V8, работающий в паре с 6-ступенчатой "механикой".

2007 Saleen S281 Extreme Police Barricade mecum.com

Saleen S281 Extreme способен разгоняться до первой "сотни" менее чем за 5 секунд, а максимальная скорость достигает 257 км/ч. На одометере выставочного образца всего 7552 км.

2007 Saleen S281 Extreme Police Barricade mecum.com

2007 Saleen S281 Extreme Police Barricade mecum.com

Сложно сказать, за какую сумму будет продан автомобиль, но в 2010 году на интернет-аукционе eBay аналогичный десептикон приобрели за $130 000.

2007 Saleen S281 Extreme Police Barricade mecum.com

Как писал ранее OBOZREVATEL, на аукционе выставили авто из фильма "Назад в будущее".