Мусорный бак разогнался до скорости 65 км/ч

28-летний инженер из Великобритании Энди Дженнингс превратил зеленый мусорный бак в гоночную машину и разогнал его до внушительных 65 км/ч. Это достижение попало в книгу рекордов Гиннеса:

Как следует из сюжета YouTube-канала NTV Houston, рекорд скорости был поставлен на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Эльвингтона недалеко от Йорка.. Чтобы превзойти результат предыдущего мусорного бака, энтузиасту необходимо было набрать на своем необычном транспорте скорость не менее 48 км/ч, но в итоге ему удалось развить куда большую скорость (на 17 км/ч больше, чем требовалось минимально).

Для установления мирового рекорда британец поставил на свой мусорный бак небольшой двигатель, коробку передач, зажигание, велосипедное сиденье и рулевое колесо от скутера. По сути, бак был превращен в небольшой компактный автомобиль с хорошей динамикой.

В интервью журналистам Дженнингс заявил, что он достиг значительно большей скорости, чем планировал, и добавил, что испытал настоящее счастье. "Когда я оказался в мусорном баке на финише, это было прекрасное чувство", – отметил изобретатель.

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