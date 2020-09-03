Мухи вывели из строя 2600 новеньких автомобилей Chevrolet

Курьезный случай произошел у концерна General Motors. Поденки (разновидность мух) нанесли серьезные повреждения внедорожникам Chevrolet Tahoe и GMC Yukon, которые не успели передать клиентам. Пострадало в общей сложности 2600 машин.

Как пишет Autoblog, внедорожники хранились на площадке возле завода в ожидании отгрузки в автосалоны. И, как оказалось, испортились они именно там: в округе обитало много мух (рядом находилось озеро), которые оставили следы на лакокрасочном покрытии автомобилей.

Chevrolet Tahoe 2021. Фото: autoblog.com

Кузова машин были покрыты черными точками, которые непросто и плохо "отдирались". К сожалению, проблему выявили несколько поздно, 100 внедорожников даже успели доставить дилерам. Их проинструктировали, как устранить повреждения – сначала обдать поврежденное ЛКП струей воды под высоким давлением, а затем отполировать, после чего сделать проверку с помощью люминесцентных ламп. Вся эта процедура занимается 2,5 часа, при том, как показала практика, эффективна она не всегда – в отдельных случаях машинам приходилось полностью перекрашивать капот, настолько сильными были повреждения.

Из-за случившегося происшествия у компании уже возникли сбои с поставками – сообщается, что отгрузка машин задержится до середины сентября.

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