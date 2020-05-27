Мост не выдержал грузовика УРАЛ и обрушился под ним

Как сообщает Drom, 27 мая в Ямало-Ненецком автономном округе в России произошло необычное происшествие – мост не выдержал проезжающего грузовика УРАЛ и рухнул под его весом.

Очевидцы записали происшествие на видео, при этом удалось запечатлеть обрушение конструкции в момент проезда по мосту. В случившемся никто не пострадал. Стоит отметить, что, по сообщениям СМИ, мост находился в аварийном состоянии и был закрыт с 25 мая.

Аварийный мост обрушился под УРАЛом Скриншот видео

Тем не менее грузовик УРАЛ все же каким-то образом оказался на закрытом мосту. Сооружение на железобетонных опорах имело покрытие из деревянных досок. Незадолго до происшествия одну из опор повредило паводком из-за осадков. Видимо, по этой причине мост закрыли.

Аварийный мост обрушился под УРАЛом Скриншот видео

Масса УРАЛа в зависимости от модификации колеблется в диапазоне 8-15 тонн. Неудивительно, что и без того поврежденное сооружение не выдержало настолько тяжелого транспортного средства.

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