300 л.с. и ксенон: самый крутой Москвич-2141 находится в Украине

В Украине сделали необычный тюнинг Москвич-2141. Его результатом стала мощность, сопоставимая со спорткарами.

Штатно Москвич-2141 выдавал от 72 до 113 л.с. (в зависимости от двигателя – их было несколько, объемом от 1.5 до 2.0 л), в данном же случае машина обладает отдачей 298 л. с. и 357 Нм – именно такие характеристики показали замеры на стенде.

Москвич-2141 с крутым тюнингом topgir.com.ua

В чем же секрет этого Москвича? Дело в том, что после 200 000 км пробега у него заменили основные агрегаты: в автомобиль 1990 года установили 1,8-литровый двигатель и 5-ступенчатую "механику" от Audi TT. Кроме того, от этого же "немца" она получила тормозную систему; в добавок была доработана подвеска – ее дополнили амортизаторами Bilstein.

Москвич-2141 с крутым тюнингом topgir.com.ua

По экстерьеру и интерьеру также не обошлось без доработок: у Москвича появился "ксенон", новые колеса с 17-дюймовым дискам, спортивные "ковши" Recaro, руль, Audi S4, диодная подсветка салона и акустика Pioneer.

Москвич-2141 с крутым тюнингом topgir.com.ua

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