Renault Logan II превратили в электромобиль за 7000 евро

Трое молдавских инженеров в сотрудничестве с Техническим университетом Молдовы превратили известную бюджетную модель в электромобиль. Основой для их творения послужил популярный седан Dacia / Renault Logan II поколения.

Под капот автомобиля взамен ДВС разработчики установили электромотор мощностью 30 кВт или 41 л.с. При этом новый двигатель состыковали со штатной коробкой передач автомобиля, пишет PitaAuto.

Электрический Logan, который построили в Молдове. Скриншот видео

Поскольку у электромотора крутящий момент значительно выше и передается мгновенно, электрический Logan получился очень динамичным автомобилем.

Электрический Logan, который построили в Молдове. Скриншот видео

Батарея у машины – литий-железо-фосфатная, емкостью 15 кВтч. Это один из самых доступных, надежных и долговечных аккумуляторов с очень стабильной работой. Его недостатком является более низкая плотность хранения электроэнергии, поэтому при определенном объеме емкость такой АКБ ниже, чем при использовании литий-иона, широко используемого в более дорогих электромобилях.

Электрический Logan, который построили в Молдове. Скриншот видео

Еще один недостаток такой АКБ – она работает с более низким напряжением, в данном случае это 72 В.

ЭлектроЛоган успешно прошел испытания на закрытой территории: тесты показали, что на одном заряде он проезжает 120 км. Сейчас разработчики работают над получением разрешения тестировать машину на дорогах общего пользования.

Электрический Logan, который построили в Молдове. Скриншот видео

Ожидается, что в будущем молдавские изобретатели могут наладить мелкосерийное производство своего комплекта по преобразованию топливного авто в электромобиль. Его цена составит около 7000 евро, но в будущем стоимость уменьшится, если дело поставить на еще больший поток.

Электрический Logan, который построили в Молдове. Скриншот видео

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что на родине Daewoo Nexia хотят выпускать очень дешевые электромобили.