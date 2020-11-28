Мойщиков удивила очень грязная Honda: ее чистка заняла 12 часов

В сети показали видео процесса очистки невероятного грязного Honda Civic. Мойка этой машины заняла у специалистов по клинингу 12 часов.

Соответствующий ролик опубликовал YouTube-канал The Detail Geek. Как следует из видео, на хозяин настолько загрязнил свою машину, что за ее уборку не хотела браться ни одна автомойка и клиниговая служба. И глядя на автомобиль, становится ясно, почему (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Чистка "Хонды" Скриншот видео

Больше всего проблем было с салоном машины, а именно, с ее сиденьями: они были покрыты пятнами от чуть ли не всех существующих в мире напитков. Кроме того, шокировала и обивка салона: в нее забились остатки еды и упаковок.

Так Honda выглядела до чистки Скриншот видео

Так Honda выглядела до чистки Скриншот видео

Так Honda выглядела до чистки Скриншот видео

А такой вид она приобрела после клининга Скриншот видео

А такой вид она приобрела после клининга Скриншот видео

А такой вид она приобрела после клининга Скриншот видео

Специалисты The Detail Geek подчеркнули, что это один из самых грязных автомобилей, которые им приходилось чистить. При этом они были удивлены, что этому "Цивику" всего 5 лет. Впрочем, мойщикам все же удалось привести машину в порядок .

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