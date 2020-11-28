Мойщиков удивила очень грязная Honda: ее чистка заняла 12 часов

В сети показали видео процесса очистки невероятного грязного Honda Civic. Мойка этой машины заняла у специалистов по клинингу 12 часов.

Соответствующий ролик опубликовал YouTube-канал The Detail Geek. Как следует из видео, на хозяин настолько загрязнил свою машину, что за ее уборку не хотела браться ни одна автомойка и клиниговая служба. И глядя на автомобиль, становится ясно, почему (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Больше всего проблем было с салоном машины, а именно, с ее сиденьями: они были покрыты пятнами от чуть ли не всех существующих в мире напитков. Кроме того, шокировала и обивка салона: в нее забились остатки еды и упаковок.

Специалисты The Detail Geek подчеркнули, что это один из самых грязных автомобилей, которые им приходилось чистить. При этом они были удивлены, что этому "Цивику" всего 5 лет. Впрочем, мойщикам все же удалось привести машину в порядок .

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