Modern Auto представила электромобиль, который проезжает 600 км на одном заряде

Китайская компания Modern Auto, основанная в декабре 2018 года, вывела на рынок свою первую модель. Это электрический хэтчбек Modern in, который дебютировал осенью 2020 года.

Авто имеет две модификации, которые отличаются только запасом хода – 420 и 610 км в цикле NEDC. Обе укомплектованы электродвигателем, выдающим 160 лошадиных сил и 280 Нм. До 100 километров в час автомобиль разгоняется за 7,9 секунд. Максимальная скорость – 160 км/ч. Об этом сообщает сайт Autogeek.

Хэтчбек длиной 4473 мм, его ширина – 1822 мм, высота – 1538 мм. Размер колесной базы – 2710 мм. Багажник электромобиля вмещает 407 литров груза. Снаряженная масса – 1535 кг.

Внутри Modern in имеет:

двухспицевое мультифункциональное рулевое колесо,

сиденья с интегрированными подголовниками и подогревом,

цифровую панель приборов (диагональ не называется),

15-дюймовую мультимедийную систему с голосовым управлением.

Для переднего пассажира также предусмотрен отдельный тачскрин для управления мультимедиа и климат-контролем.

Автомобиль доступен в четырех оттенках: красный, синий, черный и зеленый. Над головами у пассажиров панорамная крыша площадью 1,8 м². Уже "в базе" хэтчбек может предложить выдвижные дверные ручки и шины размерностью 205/55 R17.

В списке систем активной безопасности и помощи водителю:

антиблокировки тормозов (ABS),

электронная система стабилизации (ESP),

шесть подушек безопасности,

автоматическое торможение,

адаптивный круиз-контроль,

распознавания дорожных знаков

функция контроля давления в шинах.

В Китае уже объявили прием заказов на Modern in. Версия с запасом хода 420 км стоит 125 800 юаней (538 505 грн). Стоимость версии, которая может проехать без подзарядки 610 км – 145 000 юаней (620 694 грн). Ожидается, что вторым рынком электрохетчбека будет Австралия.

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