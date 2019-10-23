Новый внедорожник Mitsubishi может ездить на керосине

На автосалоне в Токио Mitsubishi представила концептуальный вездеход MI-Tech Concept.

Об этом сообщает пресс-служба компании. Необычный багги, получивший название MI-Tech Concept, удивляет большим количеством технических инноваций.

Mitsubishi MI-Tech Concept www.mitsubishi-motors.com

Mitsubishi MI-Tech Concept представляет собой компактный подзаряжаемый гибридный SUV с полноприводной трансмиссией. Помимо внедорожных способностей создатели обещают продвинутую электронную "начинку", которая обеспечит широкие коммуникационные возможности, безопасность как на дороге, так и за ее пределами, поможет водителю в сложной дорожной ситуации.

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Внешний облик концепта выполнен в фирменном стиле Dynamic Shield. Внедорожный характер вездехода подчеркивают нарочито брутальные формы и мощные колесные арки. В нижнюю часть переднего и заднего бампера имплантированы алюминиевые защитные вставки.

Mitsubishi MI-Tech Concept www.mitsubishi-motors.com

Дизайн салона объединяет в себе дух японского минимализма и стиль hi-tech. Одной из наиболее интересных "фишек" новинки – лобовое стекло, которое превращается в большой проекционный экран. На него выводится вся необходимая информация, включая подсказки навигатора.

Mitsubishi MI-Tech Concept www.mitsubishi-motors.com

Также концепт получил электронную систему помощи водителю MI-Pilot, которая позволяет двигаться в режиме "автопилота" не только по магистрали, но и по бездорожью.

Mitsubishi MI-Tech Concept www.mitsubishi-motors.com

На концепте MI-Tech Concept компания опробовала новый легкий силовой агрегат PHEV. Вместо обычного ДВС на машине установили небольшой газотурбинный двигатель, который выполняет функцию генератора. Среди преимуществ такого решения называют "всеядность" газотурбинного мотора, компактные размеры, высокие обороты и низкий уровень вредных выбросов.

Mitsubishi MI-Tech Concept www.mitsubishi-motors.com

Фирменная полноприводная трансмиссия S-AWC 4-го поколения имеет в своем активе системы контроля тяги на передних и задних колесах. А благодаря электроприводу можно индивидуально регулировать не только момент, передаваемый на каждое из колес, но и тормозить их.

Mitsubishi MI-Tech Concept www.mitsubishi-motors.com

Руководство компании планирует представить новые компактные и среднеразмерные SUV с гибридными и электрическими приводами уже в 2022 году.

Как писал ранее OBOZREVATEL, на автошоу в Токио свои электрически кроссоверы представили компании Mazda и Nissan.

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