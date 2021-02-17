Mitsubishi представила Outlander четвертого поколения

Сергей Иванов
Сергей Иванов
Новости
2,0 т.
Mitsubishi представила Outlander четвертого поколения

Японская компания Mitsubishi провела презентацию четвертого поколения популярного кроссовера Outlander.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Новинка построена на модельной платформе альянса Renault-Nissn-Mitsubishi CMF-C/D. Автомобиль стал крупнее и представительнее.

Дизайн выполнен в фирменной стилистике Dynamic Shield

Дизайн выполнен в фирменной стилистике Dynamic Shield. Фары расположены по краям массивного бампера, а над ними расположились горизонтальные ДХО и указатели поворотов.

Фары расположены по краям массивного бампера, а над ними расположились горизонтальные ДХО и указатели поворотов

Mitsubishi Outlander получил заднюю многорычажную подвеску и мощную силовую структуру кузова с широким использованием высокопрочной стали. На смену 2,4-литровому мотору Mitsubishi пришел "ниссановский" атмосферный 2,5-литровый двигатель мощностью 181 л.с. В паре с ним работет новый вариатор Jatco с 8-ю фиксированными передачами.

На смену 2,4-литровому мотору Mitsubishi пришел "ниссановский" атмосферный 2,5-литровый двигатель мощностью 181 л.с.

Полноприводная трансмиссия S-AWC (Super All-Wheel Control) имеет муфту на задней оси, а также систему векторизации тяги Brake AYC (Active Yaw Control). В зависимости от дорожных условий водитель может выбирать между различными режимами работы силового агрегата и трансмиссии: Eco, Normal, Tarmac, Gravel и Snow, а для полноприводной версии их дополняет режим Mud.

Главной особенностью новинки стал полностью переработанный интерьер

Но главной особенностью новинки стал полностью переработанный интерьер, выполненный с учетом современных требований к эргономике и мультимедиа. Автомобиль получил новые более качественные материалы отделки, цифровой кокпит с 12,3-дюймовой шкалой приборов, графику которой можно менять в зависимости от предпочтений, оригинальный джойстик управления трансмиссией, замаскированные дефлекторы вентиляции и 9-дюймовый сенсорный экран информационно-развлекательной системы. Для ретроградов блок управления климатом сохранили с обычными кнопками и контроллерами.

Графику цифровой шкалы приборов можно менять по своему усмотрению
Над торпедой возвышается 9-дюймовый сенсорный экран информационно-развлекательной системы

В версии начального уровня шкала приборов комбинированная – с двумя аналоговыми циферблатами и 7-дюймовым экраном между ними. Семиместный салон предоставляет широкие возможности по его трансформации. Второй ряд имеет продольную регулировку и спинки, разделенные в пропорции 40:20:40.

Семиместный салон предоставляет широкие возможности для трансформации
Автомобиль получил новые более качественные материалы отделки

В стандартную комплектацию новинки вошли 11 подушек безопасности, включая центральную, между передними сиденьями, которая предотвратит столкновение между собой водителя и пассажира, 18-дюймовые дегкосплавные диски.

В списке опций есть обивка сидений полуанилиновой кожей

Outlander стал первой моделью Mitsubishi с цветным проекционным экраном диагональю 10,8 дюйма. Также в списке опций есть обивка сидений полуанилиновой кожей, трехзонный климат-контроль, шторки на окнах задних дверей, аудиосистема Bose с 10-ю динамиками и система MI-Pilot Assist, включающая адаптивный круиз-контроль с функцией удержания в полосе.

В США продажи нового Mitsubishi Outlander стартуют в апреле по цене от $25800.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Mitsubishi возродит легендарное имя Evolution, а также вывела на рынок кроссовер с расходом 1,8 л/100 км.

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