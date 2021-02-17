Mitsubishi представила Outlander четвертого поколения

Японская компания Mitsubishi провела презентацию четвертого поколения популярного кроссовера Outlander.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Новинка построена на модельной платформе альянса Renault-Nissn-Mitsubishi CMF-C/D. Автомобиль стал крупнее и представительнее.

Дизайн выполнен в фирменной стилистике Dynamic Shield. Фары расположены по краям массивного бампера, а над ними расположились горизонтальные ДХО и указатели поворотов.

Mitsubishi Outlander получил заднюю многорычажную подвеску и мощную силовую структуру кузова с широким использованием высокопрочной стали. На смену 2,4-литровому мотору Mitsubishi пришел "ниссановский" атмосферный 2,5-литровый двигатель мощностью 181 л.с. В паре с ним работет новый вариатор Jatco с 8-ю фиксированными передачами.

Полноприводная трансмиссия S-AWC (Super All-Wheel Control) имеет муфту на задней оси, а также систему векторизации тяги Brake AYC (Active Yaw Control). В зависимости от дорожных условий водитель может выбирать между различными режимами работы силового агрегата и трансмиссии: Eco, Normal, Tarmac, Gravel и Snow, а для полноприводной версии их дополняет режим Mud.

Но главной особенностью новинки стал полностью переработанный интерьер, выполненный с учетом современных требований к эргономике и мультимедиа. Автомобиль получил новые более качественные материалы отделки, цифровой кокпит с 12,3-дюймовой шкалой приборов, графику которой можно менять в зависимости от предпочтений, оригинальный джойстик управления трансмиссией, замаскированные дефлекторы вентиляции и 9-дюймовый сенсорный экран информационно-развлекательной системы. Для ретроградов блок управления климатом сохранили с обычными кнопками и контроллерами.

В версии начального уровня шкала приборов комбинированная – с двумя аналоговыми циферблатами и 7-дюймовым экраном между ними. Семиместный салон предоставляет широкие возможности по его трансформации. Второй ряд имеет продольную регулировку и спинки, разделенные в пропорции 40:20:40.

В стандартную комплектацию новинки вошли 11 подушек безопасности, включая центральную, между передними сиденьями, которая предотвратит столкновение между собой водителя и пассажира, 18-дюймовые дегкосплавные диски.

Outlander стал первой моделью Mitsubishi с цветным проекционным экраном диагональю 10,8 дюйма. Также в списке опций есть обивка сидений полуанилиновой кожей, трехзонный климат-контроль, шторки на окнах задних дверей, аудиосистема Bose с 10-ю динамиками и система MI-Pilot Assist, включающая адаптивный круиз-контроль с функцией удержания в полосе.

В США продажи нового Mitsubishi Outlander стартуют в апреле по цене от $25800.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Mitsubishi возродит легендарное имя Evolution, а также вывела на рынок кроссовер с расходом 1,8 л/100 км.