Mitsubishi показала новый Outlander в движении

Mitsubishi Outlander нового поколения готовится к своему дебюту, а подогреть интерес к новинке призвано фирменное видео внедорожных возможностей модели.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Несмотря на то, что презентация модели намечена на середину февраля, в рекламном ролике автомобиль, по-прежнему, тщательно замаскирован камуфляжем. Но даже это позволяет увидеть, что машина будет крупнее своего одноименного предшественника.

Новое поколение Mitsubishi Outlander будет крупнее предшественника media.mitsubishicars.com

Mitsubishi Outlander получил новую платформу media.mitsubishicars.com

Mitsubishi Outlander сохранит внедорожные качества своих предшественников media.mitsubishicars.com

По словам представителей компании, при создании кроссовера задействован весь опыт, накопленный компанией в ралли и рейдах. В частности, новинка получит самую современную версию фирменной полноприводной трансмиссии Super-All Wheel Control (S-AWC) и новую платформу.

Новинка получит самую современную версию фирменной полноприводной трансмиссии Super-All Wheel Control media.mitsubishicars.com

Кстати, эта же платформа используется на родственном кроссовере Nissan X-Trail. Ожидается, что от него новинка унаследует 2,5-литровый 4-цилиндровый двигатель мощностью 183 л.с. и крутящим моментом 245 Нм. В паре с таким мотором работает бесступенчатый вариатор CVT. Версия начального уровня получит передний привод, а более дорогие модификации будут оснащаться полноприводной трансмиссией. Также в семействе будет представлена гибридная PHEV-версия с 2,4-литровым ДВС.

Все подробности о новинки мы узнаем совсем скоро, на мировой премьере, которая намечена на 16 февраля.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Mitsubishi возродит легендарное имя Evolution, а также решила отказаться от культовой модели Pajero.