Mitsubishi показала новый Outlander в движении

Mitsubishi Outlander нового поколения готовится к своему дебюту, а подогреть интерес к новинке призвано фирменное видео внедорожных возможностей модели.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Несмотря на то, что презентация модели намечена на середину февраля, в рекламном ролике автомобиль, по-прежнему, тщательно замаскирован камуфляжем. Но даже это позволяет увидеть, что машина будет крупнее своего одноименного предшественника.

По словам представителей компании, при создании кроссовера задействован весь опыт, накопленный компанией в ралли и рейдах. В частности, новинка получит самую современную версию фирменной полноприводной трансмиссии Super-All Wheel Control (S-AWC) и новую платформу.

Кстати, эта же платформа используется на родственном кроссовере Nissan X-Trail. Ожидается, что от него новинка унаследует 2,5-литровый 4-цилиндровый двигатель мощностью 183 л.с. и крутящим моментом 245 Нм. В паре с таким мотором работает бесступенчатый вариатор CVT. Версия начального уровня получит передний привод, а более дорогие модификации будут оснащаться полноприводной трансмиссией. Также в семействе будет представлена гибридная PHEV-версия с 2,4-литровым ДВС.

Все подробности о новинки мы узнаем совсем скоро, на мировой премьере, которая намечена на 16 февраля.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Mitsubishi возродит легендарное имя Evolution, а также решила отказаться от культовой модели Pajero.