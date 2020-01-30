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30 января • обновлено в 11:40
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Mitsubishi Outlander 2021: компания готовит новое поколение кроссовера

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Компания Mitsubishi проводит дорожные испытания нового поколения популярной модели Outlander.

Об этом сообщает портал Motor1. На тестах фотошпионы разглядели под глубоким камуфляжем четвертую генерацию кроссовера Mitsubishi Outlander.

Mitsubishi Outlander 2021

Mitsubishi Outlander 2021

motor1.com

Напомним, что нынешнее, третье поколение модели ведет свою историю с 2012 года, когда на Женевском автосалоне состоялся мировой дебют кроссовера. С тех пор автомобиль несколько раз подвергался модернизации и фейслифтингу, а последние изменения датируются 2018 годом.

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Mitsubishi Outlander 2020: каким будет новый кроссовер
Mitsubishi Outlander третьего поколения выпускается с 2012 года, а последнюю модернизацию пережил в 2018-м

Mitsubishi Outlander третьего поколения выпускается с 2012 года, а последнюю модернизацию пережил в 2018-м

mitsubishi.com

Но пришло время для кардинальных изменений, который должны быть реализованы уже в ближайшее время. Как стало известно, презентация новинки должна состояться во второй половине нынешнего года. Автомобиль проходит фазу дорожных испытаний, где его и поймали вездесущие фотошпионы.

Mitsubishi Outlander 2021

Mitsubishi Outlander 2021

motor1.com

Новый Outlander получит эффектный дизайн передней части кузова, с многоярусной светотехникой. По своей стилистике новинка будет напоминать футуристический концепт Mitsubishi Engelberg Tourer, который показали в прошлом году в Женеве.

Концептуальный кроссовер Mitsubishi Engelberg Tourer показали в 2019 году на автошоу в Женеве

Концептуальный кроссовер Mitsubishi Engelberg Tourer показали в 2019 году на автошоу в Женеве

mitsubishi.com

Дизайн нового кроссовера продолжит развитие фирменного стиля марки последних лет, которому свойственно обилие хрома и геометрически простые формы. Под камуфляжем можно рассмотреть узкие остроконечные задние фонари, которые заходят на боковые крылья автомобиля.

Mitsubishi Outlander 2021

Mitsubishi Outlander 2021

motor1.com

Mitsubishi Outlander 2021

Mitsubishi Outlander 2021

motor1.com

Новый кроссовер будет построен на общей платформе альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. Ее уже использует нынешнее поколение Nissan X-Trail и презентованный на этой неделе в Украине Renault Koleos.

Mitsubishi Outlander четвертого поколения получит ту же платформу, что и Nissan X-Trail

Mitsubishi Outlander четвертого поколения получит ту же платформу, что и Nissan X-Trail

nissan.com

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Соперник Nissan Qashqai от Mitsubishi получил дизайн пикапа
Обновленный Renault Koleos презентовали в Украине 28 января

Обновленный Renault Koleos презентовали в Украине 28 января

renault.com

Кроме того, уже сейчас можно сказать, что новое поколение Outlander увеличится в размерах по сравнению с предшественником. В списке силовых агрегатов Outlander 2021 ожидаются как традиционные ДВС, так и гибридная силовая установка PHEV.

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Автор
Сергей Иванов
Тема
Новости автомира
Место
Япония
Теги
Nissan Renault внедорожник кроссовер
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