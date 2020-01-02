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2 января • обновлено в 16:29
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Mitsubishi Outlander 2020: каким будет новый кроссовер

1.3т
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Кроссовер Mitsubishi Outlander 2020 модельного года, как нетрудно догадаться, появится уже в этом году. Новинка получит новую платформу и смелый дизайн.

Как стало известно OBOZREVATEL, в руководстве компании уже подтвердили появление нового Мицубиси Аутлендер, следующая генерация популярного кроссовера появится позже в этом году. Внешность новинки выполнят в стиле концепта Mitsubishi Engelberg Tourer.

Outlander 2020 будет похож на Mitsubishi Engelberg Tourer

Outlander 2020 будет похож на Mitsubishi Engelberg Tourer

mitsubishi-motors.com

C 2017 года компания входит в состав концерна, который прежде назывался Renault-Nissan. Теперь для оптимизации расходов и технологического объединения моделей автомобили Mitsubishi переводят на платформы соседей по концерну. Кроме того, это позволяет сократить время разработки новых машин.

Mitsubishi Engelberg Tourer

Mitsubishi Engelberg Tourer

mitsubishi-motors.com

Концептуальный кроссовер Mitsubishi продемонстрировал стильный салон, который может достаться и Outlander

Концептуальный кроссовер Mitsubishi продемонстрировал стильный салон, который может достаться и Outlander

mitsubishi-motors.com

Это в том числе затронуло и новый Mitsubishi Outlander. На данный момент подробностей о модели не так много, однако известно, что новинка базируется на модульной платформе, которую в своей основе используют кроссоверы Nissan X-Trail и Renault Koleos.

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Новый Мицубиси Аутлендер получил платформу от Nissan X-Trail

Новый Мицубиси Аутлендер получил платформу от Nissan X-Trail

nissan-global.com

Кроссовер Renault Koleos использует ту же платформу

Кроссовер Renault Koleos использует ту же платформу

group.renault.com

Новый кроссовер Мицубиси получит гибридную модификацию. Возможно, покупателям предложат даже несколько вариантов, ведь в компании намерены сделать твердый акцент на электрификации. Но бензиновые версии также выйдут на рынок, а от дизельных двигателей решено отказаться. Кстати, у модели актуального поколения также есть плагин-гибридная модификация.

Третьему поколению Mitsubishi Outlander уже почти 8 лет

Третьему поколению Mitsubishi Outlander уже почти 8 лет

mitsubishi-motors.com

Кроссовер Mitsubishi Outlander

Кроссовер Mitsubishi Outlander

mitsubishi-motors.com

На данный момент нынешняя генерация Outlander почти достигла 8-летнего возраста – подходящий срок для появления преемника. Даже несмотря на то, что модель продолжает пользоваться высоким спросом. А к концу жизненного цикла кроссовера в компании даже подготовили модификацию с тремя рядами кресел на 7 посадочных мест.

В салоне концептуального Mitsubishi Engelberg Tourer три ряда сидений, этот намек мы уловили

В салоне концептуального Mitsubishi Engelberg Tourer три ряда сидений, этот намек мы уловили

mitsubishi-motors.com

Вероятно, это было сделано для изучения рынка и анализа целевой аудитории. Если в ближайшее время продажи себя оправдают, то и в новом поколении Mitsubishi Outlander может получить вместительную версию.

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Автор
Стас Сидилев
Тема
Новости автомира
Теги
новости Mitsubishi кроссовер новые авто авто
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