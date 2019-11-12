Mitsubishi обзавелась новым кроссовером

Компания Mitsubishi презентовала новый кроссовер-минивен Xpander Cross, который пополнит семейство Xpander.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Популярный в странах Юго-Восточной Азии 7-местный минивен Xpander получил внедорожную версию.

Mitsubishi Xpander Cross mitsubishi-motors.com

Дизайн модели выполнен в фирменной стилистике Dynamic Shield, которую уже примерили на себе другие представители модельной гаммы Mitsubishi. От обычного Xpander версия с приставкой Cross отличается увеличенным клиренсом (225 мм вместо 205), защитным пластиковым обвесом, более массивными бамперами, увеличенной решеткой радиатора и 17-дюймовыми колесными дисками.

Mitsubishi Xpander Cross mitsubishi-motors.com

Новинка получила полностью светодиодные фары и фонари, а также серебристые рейлинги на крыше. Кроме того, за счет расширителей колесных арок ширина новинки увеличилась на 50 мм – до 1800 мм. За счет этого автомобиль стал выглядеть более гармонично.

Xpander Cross оснастили модернизированным 1,5-литровым 105-сильным бензиновый мотором. По данным производителя, он стал экономичнее и тише. В паре с ним работают 4-ступенчатый "автомат" или 5-ступенчатая "механика", а крутящий момент передается к передней паре колес. Кроме того, автомобиль стал самым тихим в классе за счет использования новых звуко- и вибропоглощающих материалов.

Минивен Xpander появился в линейке Mitsubishi в 2017 году и за короткое время стал одним из бестселлеров в странах Азии mitsubishi-motors.com

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Как и обычный Xpander, салон новинки вмещает 7 человек. Для удобства трансформации сиденья второго ряда разделены в соотношении 40:60, а третий ряд имеет индивидуальные кресла. Все они могут складываться как частично, так и полностью. В списке опций новинки – регулируемая в двух плоскостях рулевая колонка, круиз-контроль, шкала приборов с контрастной подсветкой и программируемое освещение салона.

Mitsubishi Xpander Cross mitsubishi-motors.com

Напомним, что модель Xpander вышла на рынок в 2017 году и буквально за год стала одним из самых продаваемых автомобилей марки в азиатском регионе. Первыми приобрести Xpander Cross смогут жители Индонезии, где будет организовано производство модели. Затем новинка появится и в других странах Азии.

Mitsubishi Xpander Cross mitsubishi-motors.com

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Mitsubishi показала автомобиль, способный работать на альтернативных видах топлива.

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