Mitsubishi обновила кроссовер Eclipse Cross

Компания Mitsubishi показала первые иллюстрации рестайлингового кроссовера Eclipse Cross.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Самый маленький кроссовер в семействе Mitsubishi получил эффектную внешность, расширенный спиcок опций и подзаряжаемую гибридную версию (PHEV).

2021 Mitsubishi Eclipse Cross media.mitsubishicars.com

Внешность рестайлингового Eclipse Cross выполнена в фирменном стиле Dynamic Shield. Автомобиль получил новый бампер, иное оформление светотехники, а облицовка радиатора теперь не хромированная и глянцево-черная. Не меньше изменений в задней части. Кроссовер получил новую дверь багажника с увеличенным стеклом, иной бампер и совершенно новую светотехнику.

2021 Mitsubishi Eclipse Cross media.mitsubishicars.com

В салоне появился 8-дюймовый сенсорный дисплей мультимедийной системы с "олдскульными" регуляторами настройки. Сам экран сместили ближе к водителю и пассажиру для удобства пользования.

2021 Mitsubishi Eclipse Cross media.mitsubishicars.com

Eclipse Cross унаследовал от своего предшественника 1,5-литровый 4-цилиндровый мотор MIVEC с турбонаддувом и прямым впрыском топлива. Он получил новую облегченную турбину, что позволило повысить экономичность и уменьшить "турбояму". Его мощность достигает 150 л.с., а крутящий момент равен 250 Нм. Он работает в паре с вариатором CVT со спортивным режимом, имеющим 8 "виртуальных" передач.

2021 Mitsubishi Eclipse Cross media.mitsubishicars.com

Реализовать потенциал мотора помогает фирменная система полного привода S-AWC. Кроме того, у новинки были заменены пружины в передней подвеске McPherson, а также перенастроена задняя "многорычажка".

Что касается гибридной версии, то она унаследует силовой агрегат PHEV от родственной модели Outlander PHEV. Автомобиль получит 2,4-литровый бензиновый мотор MIVEC, два электродвигателя и планетарную коробку передач.

2021 Mitsubishi Eclipse Cross PHEV media.mitsubishicars.com

Система PHEV автоматически переключается между полностью электрическим и гибридными режимами работы в зависимости от дорожных условий и нагрузки. Суммарная мощность подобного гибридного привода – 224 л.с., а батареи емкостью 13,8 кВтч хватит, чтобы преодолеть исключительно на электричестве около 60 км.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в компании Mitsibishi решили отказаться от культовой модели Pajero.