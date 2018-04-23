Mitsubishi Eclipse Cross: "послушный" кроссовер с дерзким дизайном

В Украине официально презентовали Mitsubishi Eclipse Cross. По словам создателей, в модели соединились черты двух классов. От купе она унаследовала покатую крышу и короткий задний обвес. От кроссовера – просторный салон и высокие клиренс с посадкой.

"Обозреватель" присмотрелся к новинке и сделал обзор основных плюсов и минусов модели.

Яркий и быстрый

По данным InfoCar, конкурентами Mitsubishi Eclipse Cross на рынке являются Mazda CX-5, KIA Sportage, Hyundai Tucson, Toyota RAV4, Ford Kuga, Subaru Forester, Honda CR-V.

Японская новинка создана на платформе GS, которую компания разработала совместно с концерном DaimlerChrysler. Эта наработка легла в основу таких моделей, как ASX, Outlander и – Eclipse Cross. У названых автомобилей совпадает и размер колесной базы – 2,67 метра.

Mitsubishi

Но длина и габариты в целом перечисленных трех моделей разнятся между собой. Mitsubishi Eclipse Cross как раз занимает место между ASX и Outlender. В длину новый кроссовер достигает 4,4 м, в ширину 1,8 м, высота – 1,68 м.

Форма кузова – купеобразная, но внешний вид Eclipse Cross изобилует гранеными элементами и прямыми линиями. Официальное название такого стиля – Dynamic Shield.

Во внешнем виде модели много отличительных черт, так что автомобиль не затеряется в общем потоке на дороге. Особенно привлекает внимание вертикальная корма с перемычкой между задними фонарями. Цвет представленных автомобилей – насыщенный красный Red Diamond.

Дизайнеры Mitsubishi при создании интерьера Eclipse Cross почти все компоненты "нарисовали" заново, постаравшись отойти от привычного классического стиля. Серебристые вставки двухуровневой передней панели визуально разделяют салон на водительскую и пассажирскую зоны.

В кроссовере установлены аналоговые приборы. По желанию заказчика Mitsubishi Eclipse Cross можно оборудовать head-up дисплеем, современной мультимедийной системой с сенсорным экраном, а также сенсорной панелью (touch pad) на центральном тоннеле.

Для пассажиров, сидящих сзади, инженеры оставили достаточно места. К тому же задний диван можно сдвигать в пределах 200 мм. Это позволяет по необходимости менять простор для багажа или пассажиров. Панорамная крыша разделена двумя люками – передний и задний можно открывать независимо друг от друга.

Производитель в качестве силовой установки предложил на выбор две возможности. Новый бензиновый турбомотор на 163 лошадиные силы объемом 1,5 литра или турбодизель 2,2 л.

Новый бензиновый агрегат будет поставляться с вариатором на восемь виртуальных передач. Трансмиссия может быть как переднеприводной, так и полноприводной фирменной S-AWC (система комплексной стабилизации Super All Wheel Control). Последняя получила несколько режимов работы: Auto, Snow и Gravel ("гравий").

Первые тест-драйвы и цена

Mitsubishi Eclipse Cross был впервые представлен на выставке в Женеве в 2017 году. Первые тест-драйвы показали - большие крены кузова не позволят управлять авто в динамичном стиле, на прямой нужно следить за положением руля, пишет allroader.ru.

Mitsubishi

В остальном машина слушается прекрасно, быстро разгоняется и тормозит, "следит" за предписанием круиз-контроля и показывает уверенную устойчивость на дороге.

"Тормоза неплохо справляются со своей задачей, эффективно замедляя ненагруженный кроссовер. Но всего после 5 км спринта по горным серпантинам сдались из-за перегрева", - к такому выводу пришли на сайте autocentre.ua. Автомобильные журналисты признаются - возможно, нужно было раньше отключить систему стабилизации курсовой устойчивости. При этом управляется на тех же горных виражах Eclipse Cross весьма неплохо и повороты кроссовер проходит надежно.

Для украинского рынка Eclipse Cross предложат в своей конфигурации – исключительно с бензиновым турбомотором, но дефорсированным до 155 л.с. В моноприводном варианте он будет доступен как с 6-ступенчатой механикой, так и с вариатором. Версия 4х4 оснащена исключительно вариатором CVT.

Директор департамента операционного управления продажами компании "ММС Украина" Сергей Байдачный рассказал "Обозревателю", что цены на Mitsubishi Eclipse Cross в зависимости от комплектации будут колебаться в пределах от 680-980 тыс грн.

Согласно вердикту WhatCar, у Eclipse Cross более высокая стартовая цена, чем у большинства конкурентов. При этом даже базовая модель нового Mitsubishi получила автоматическое кондиционирование воздухам и электроподъемники на всех окнах. А также информационно-развлекательную систему с 7,0-дюймовым экраном, DAB-радиоприемником и связью со смартфоном, плюс автоматические фонари и стеклоочистители.

Но самое важное, что все версии оснащены внушительный комплект безопасности. Включая автоматическое экстренное торможение, семь подушек безопасности и систему предупреждения о съезде с полосы. По замыслу разработчиков, это должно помочь уменьшить расходы на страхование. Это также помогло Eclipse Cross получить впечатляющий пятизвездочный рейтинг европейской программы оценки новых автомобилей Euro NCAP.

Видео презентации Mitsubishi Eclipse Cross в Киеве:

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