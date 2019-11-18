Misubishi официально представила самые дешевые модели

Mitsubishi Mirage и Mitsubishi Attrage – наиболее доступные модели в линейке японского производителя. Оба автомобиля получили современный дизайн и обновленный интерьер.

Как стало известно OBOZREVATEL, компактные авто для 2020 модельного года выполнили в актуальном корпоративном стиле компании. В первую очередь это касается новой передней решетки и бамперов, украшенных фирменными хромированными "бумерангами" в стиле Mitsubishi Outlander и ASX 2020.

Mitsubishi Mirage 2020 модельного года mitsubishi-motors.com

Mirage (Mitsubishi Space Star 2020) благодаря новому цвету выглядит ярко и динамично mitsubishi-motors.com

Кроме того, бюджетный седан Mitsubishi Mirage G4 и хэтчбек Mitsubishi Space Star (так автомобили называются на некоторых рынках) получили новую "начинку" для передних фар и другую графику задних фонарей.

Стоит отметить новые цвета кузова (белый и желтый) и другой дизайн 15-дюймовых колесных дисков. В интерьере появились новые материалы отделки, а топовые комплектации получили экран мультимедийной системы диагональю 7 дюймов с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.

Mitsubishi Attrage 2020 модельного года mitsubishi-motors.com

Attrage (Mitsubishi Mirage G4 2020) получил стильные фонари и вертикальные отражатели mitsubishi-motors.com

Бензиновый двигатель объемом 1,2 л мощностью 78 л.с. сочетается с 5-ступенчатой механической КПП и вариатором.

Новые материалы отделки и 7-дюймовый экран делают салон Mitsubishi Mirage и Attrage современнее mitsubishi-motors.com

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Кроссовер Mitsubishi Outlander одним из первых в модельном ряду получил хромированные "бумеранги" mitsubishi-motors.com

Mitsubishi ASX 2020 – одна из моделей, которые получили новый дизайн совсем недавно mitsubishi-motors.com

Как рассказывал OBOZREVATEL:

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