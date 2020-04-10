Мистическое ДТП с участием двух белых Lada попало на камеру

В России камера наблюдения зафиксировала мистическое ДТП. Два автомобиля (причем одной марки и одного цвета) независимо друг от друга разбились в одном и том же месте. Причем интервал между авариями составил всего несколько часов.

Необычное ДТП произошло в городе Краснодар. Сначала на одном из круговых перёкрестков перевернулась одна белая "Лада", а спустя некоторое время – вторая. Оба автомобиля ехали с превышением скорости и слетели с дороги в одном и том же месте, единственное, что их отличает – "приземление" в разных местах. Кроме того, когда случалась вторая авария, на круге уже стоял регулировщик, но, как видно, он оказался полностью бесполезным.

Мистическое ДТП Коллаж скриншотов

Удивляет при этом и реакция инспектора – несмотря на всю серьезность произошедшего, он лишь просто развёл руками.

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