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7 апреля • обновлено в 03:20
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Минздрав рассказал, можно ли дезинфицировать авто "холодным туманом"

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Автомобили можно дезинфицировать с помощью генератора "холодного тумана", но рекомендуется вливать в него только зарегистрированные в Украине дезинфектанты.

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Как заявил на брифинге главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, Минздрав советует использовать те средства и методы дезинфекции – как текущей, так и заключительной, – которые прошли регистрацию (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Дезинфекция авто

Дезинфекция авто

"В случае, если в "холодном тумане" используют средства для дезинфекции, которые внесены в реестр дезинфицирующих средств, то их можно использовать для автомобилей, помещений, поверхностей и других материалов, чтобы обезвредить вирус", – отметил он.

"Холодный туман" проникает в места, где нельзя протереть поверхность, например, воздушные каналы автомобиля, что является преимуществом перед другими средствами.

Как писал ранее OBOZREVATEL, Jaguar Land Rover разработал инструкцию для эффективной дезинфекции авто.

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Тема
Коронавирус
Персона
Виктор Ляшко
Место
Украина
Теги
Министерство здравоохранения вирус
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