Минивен Wuling Victory оценили дешевле $13 тысяч

Китайская компания Wuling официально представила новый среднеразмерный минивен Victory.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Детище совместного предприятия SAIC-GM-Wuling имеет три ряда сидений, причем для каждого из шести обитателей салона предусмотрено собственное индивидуальное кресло.

2021 Wuling Victory media.gm.com

Интересно, что модель получила серебристую эмблему, что свидетельствует о том, что автомобиль вскоре после старта продаж в Поднебесной, отправиться покорять и другие рынки.

2021 Wuling Victory media.gm.com

2021 Wuling Victory media.gm.com

Для автомобиля предусмотрен 150-сильный 1,5-литровый бензиновый турбомотор, который будет работать в паре с 6-ступенчатой "механикой" или бесступенчатым вариатором CVT.

2021 Wuling Victory media.gm.com

2021 Wuling Victory media.gm.com

Wuling Victory занимает место на ступеньку ниже полноразмерных MPV, таких как Buick GL8 или VW Viloran. Его длина – 4875 мм, что на 350 мм меньше GL8 и почти на 500 мм короче Viloran.

2021 Wuling Victory media.gm.com

Ширина автомобиля – 1880 мм, а высота – 1700 мм. При этом колесная база в 2800 мм позволит комфортно разместиться в салоне водителю и пяти его спутникам. Два задних кресла можно сложить в результате чего объем багажного отделения достигает 1500 литров.

2021 Wuling Victory media.gm.com

Покупателя могут выбрать версию "люкс" с 4-местным салоном, в котором сзади расположены удобные анатомические кресла с многочисленными регулировками и дополнительными подушками для ног.

2021 Wuling Victory media.gm.com

В богатом списке дополнительного оснащения – кожаная отделка салона, большая панорамная крыша, дополнительная шума- и звукоизоляция, специальные звуконепроницаемые стекла толщиной 4 мм, система ионизации воздуха в салоне с антивирусным фильтром PM2.5 и другие приятные и полезные опции. За безопасность отвечает ESP 9.3 от Bosch, электронные помощники водителя ADAS, 6 подушек и шторок безопасности и 4 внешние камеры.

2021 Wuling Victory media.gm.com

2021 Wuling Victory media.gm.com

Wuling Victory будет доступен в Китае в четырех исполнениях, а его стоимость будет варьироваться в диапазоне от $12810 до $17440. Минивен Victory станет первой моделью бренда, продажи которой планируется начать в Европе в 2022 году.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Wuling представила необычный шестиколесный электрический пикап.