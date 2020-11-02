Минивен Wuling Victory оценили дешевле $13 тысяч

Китайская компания Wuling официально представила новый среднеразмерный минивен Victory.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Детище совместного предприятия SAIC-GM-Wuling имеет три ряда сидений, причем для каждого из шести обитателей салона предусмотрено собственное индивидуальное кресло.

Интересно, что модель получила серебристую эмблему, что свидетельствует о том, что автомобиль вскоре после старта продаж в Поднебесной, отправиться покорять и другие рынки.

Для автомобиля предусмотрен 150-сильный 1,5-литровый бензиновый турбомотор, который будет работать в паре с 6-ступенчатой "механикой" или бесступенчатым вариатором CVT.

Wuling Victory занимает место на ступеньку ниже полноразмерных MPV, таких как Buick GL8 или VW Viloran. Его длина – 4875 мм, что на 350 мм меньше GL8 и почти на 500 мм короче Viloran.

Ширина автомобиля – 1880 мм, а высота – 1700 мм. При этом колесная база в 2800 мм позволит комфортно разместиться в салоне водителю и пяти его спутникам. Два задних кресла можно сложить в результате чего объем багажного отделения достигает 1500 литров.

Покупателя могут выбрать версию "люкс" с 4-местным салоном, в котором сзади расположены удобные анатомические кресла с многочисленными регулировками и дополнительными подушками для ног.

В богатом списке дополнительного оснащения – кожаная отделка салона, большая панорамная крыша, дополнительная шума- и звукоизоляция, специальные звуконепроницаемые стекла толщиной 4 мм, система ионизации воздуха в салоне с антивирусным фильтром PM2.5 и другие приятные и полезные опции. За безопасность отвечает ESP 9.3 от Bosch, электронные помощники водителя ADAS, 6 подушек и шторок безопасности и 4 внешние камеры.

Wuling Victory будет доступен в Китае в четырех исполнениях, а его стоимость будет варьироваться в диапазоне от $12810 до $17440. Минивен Victory станет первой моделью бренда, продажи которой планируется начать в Европе в 2022 году.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Wuling представила необычный шестиколесный электрический пикап.