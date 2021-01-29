Миниатюрный Heinkel продают по цене Kia Sportage

Микролитражный немецкий автомобиль Heinkel Typ 154 1958 года выставили на продажу по весьма солидной цене.

Об сообщается на одном из сайтов по продаже автомобилей. Редкий немецкий bubble-car был изготовлен в 1958 году авиастроительной компанией Heinkel Flugzeugwerke.

Редкий немецкий bubble-car был изготовлен в 1958 году авиастроительной компанией Heinkel Flugzeugwerke auto.ru

Он имеет весьма скоромные размеры (Д/Ш/В) – 2550/1370/1320 мм и весит всего 290 кг. Крошечный салон позволяет вместить 2 взрослых и 2 детей.

Крошечный салон позволяет вместить 2 взрослых и 2 детей auto.ru

В движение "малютку" приводит 204-кубовый 1-цилилиндровый мотоциклетный мотор мощностью 10 л.с., который работает в паре с 4-ступенчатой механической коробкой передач. С их помощью Heinkel Typ 154 мог разгоняться до 90 км/ч.

1-цилиндровый мотоциклетный мотор приводит в движение сдвоенные задние колеса auto.ru

Рулевая колонка откидывается вперед вместе с единственной дверью auto.ru

В движение "малютку" приводит 10-сильный мотор., который работает в паре с 4-ступенчатой МКП auto.ru

Автомобиль прошел курс реставрации в Европе и каким-то чудом оказался в России, где и выставлен на продажу. На одометре машины всего 27528 км.

На одометре машины всего 27528 км auto.ru

После восстановления микрокар получил яркую окраску кузова в бордовый цвет, а салон обшили белой кожей с контрастными красными тканевыми вставками.

Для детей предусмотрен небольша лавка auto.ru

В теплое время года дополнительную вентиляцию салона обеспечивает складной матерчатый верх. Всего за несколько лет было изготовлено 5537 экземпляра Heinkel Typ 154.

В теплое время года дополнительную вентиляцию салона обеспечивает складной матерчатый верх auto.ru

Стоит отметить, что несмотря на скромные размеры, стоимость подобных машин марки Heinkel на специализированных аукционах составляет от 20 до 55 тысяч доллларов.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, на аукционе в США выставили крупнейшую частную коллекцию muscle car, а компания MMS готовит к выпуску наследницу легендарной модели BMW Isetta.