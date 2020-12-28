Mini готовит новое поколение культового хэтчбека

Британская компания Mini готовит новое поколение легендарного хэтчбека.

Секретами о будущей новинке поделился в интервью британскому Autocar руководитель компании Бернд Кербер. По его словам, хэтчбек Mini следующего поколения претерпит самые большие изменения с 2001 года, когда модель была возрождена концерном BMW. При этом марка останется верной классическому дизайну.

Классический Mini выпускался с 1959 года и продержался на конвейере 41 год. Последний экземпляр изготовили 4 октября 2000 г. mini.com

Четвертое поколение возрожденной модели должно дебютировать в 2023 году и стать предвестником новой эры семейства Mini. Оно будут включать переработанный Countryman и новый компактный кроссовер. Новый хэтчбек уменьшится в размерах и будет предлагаться как с бензиновыми, так и с полностью электрическими силовыми агрегатами. К новому кроссоверу и Countryman в конечном итоге присоединятся другие новые модели, которые расширят линейку Mini в новых сегментах.

Рендер новой модели в семействе – кроссовера Mini autocar.co.uk

По словам Кербера, компания останется верной своей первоначальной философии. Он сравнил Mini с другой культовой модель – Porsche 911. "Со временем 911 необходимо было развивать, потому что именно он олицетворяет бренд Porsche", – сказал Кербер. – В какой-то момент в Porsche вышли за пределы, и теперь у них есть гораздо более широкое портфолио".

К 60-летию Mini компания выпустила юбилейную серию "60 Years Edition" mini.com

"Важно, что все портфолио должно иметь ДНК Mini. По прошествии более чем 60 лет необходимо, чтобы Mini сделал смелый шаг вперед, но при этом он должен оставаться верным своей сути, а именно трехдверной модели. В 2023 году вы увидите, что мы явно модернизировали его, сделав большой шаг – самый большой шаг за последние 20 лет, но это, несомненно, будет Mini", – добавил Кербер.

Важным шагом в будущее стал старт производства в 2020 году полностью электрического хэтчбека Mini Electric mini.com

Руководитель отдела дизайна Mini Оливер Хейлмер отметил, что баланс между наследием бренда и необходимостью изобретать что-то новое – это "то, с чем мы сталкиваемся каждый день". "Чем ближе мы подходим к следующему поколению Mini, тем более осторожными нам нужно быть, чтобы не изменить слишком много сразу", – сказал Хейлмер. – Мы сохраним то, что олицетворяет нынешний Mini: это не только особенности дизайна, но и пропорции, компактность и дружелюбный характер".

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Mini представила футуристический концепт, а также обновленный Mini Countryman 2021.