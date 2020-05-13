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14 мая • обновлено в 16:28
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Mini Countryman готовится к ресталингу

1.8т
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Поклонники Mini Countryman с нетерпением ожидают обновленную модель, дебют которой состоится совсем скоро. Вездесущие фотоохотники обнаружили прототип новинки на трассе Нюрбургринг.

Mini Countryman готовится предстать в новом облике

Mini Countryman готовится предстать в новом облике

motor1.com

Вот уже более года компания Mini обкатывает свои прототипы в различных дорожных и климатических условиях. Судя по последним иллюстрациям, сделанным на знаменитом Нюрбургринге, обновленный Countryman совсем скоро отпразднует свой дебют.

Mini Countryman готовится предстать в новом облике

Mini Countryman готовится предстать в новом облике

motor1.com

Mini Countryman готовится предстать в новом облике

Mini Countryman готовится предстать в новом облике

motor1.com

В процессе работы над новинкой были изменены облицовка радиатора, светотехника и бампера. Автомобиль сохранит знаменитые задние фонари в виде британского флага, но они получать немного другую форму.

Текущая генерация Mini Countryman выпускается с 2017 года

Текущая генерация Mini Countryman выпускается с 2017 года

motor1.com

В салоне ожидается новая цифровая приборная панель, а также сенсорный дисплей мультимедийной системы с расширенным набором функций.

Mini Countryman готовится предстать в новом облике

Mini Countryman готовится предстать в новом облике

motor1.com

Палитра моторов не изменится. Покупателям будут предложены уже хорошо знакомые 136-сильный 1,5-литровый мотор с тремя цилиндрами, и две "четверки" мощностью 190 и 306-л.с. Возможно появление гибридной версии с дизельным мотором, но пока это только слухи.

Mini Countryman готовится предстать в новом облике

Mini Countryman готовится предстать в новом облике

motor1.com

Mini Countryman готовится предстать в новом облике

Mini Countryman готовится предстать в новом облике

motor1.com

Как писал ранее OBOZREVATEL, электрический Mini вызвал неожиданный интерес покупателей.

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Автор
Сергей Иванов
Тема
Новости автомира
Место
Германия
Теги
кроссовер Mini новости авто новые авто
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