Mini Countryman готовится к ресталингу

Поклонники Mini Countryman с нетерпением ожидают обновленную модель, дебют которой состоится совсем скоро. Вездесущие фотоохотники обнаружили прототип новинки на трассе Нюрбургринг.

Mini Countryman готовится предстать в новом облике motor1.com

Вот уже более года компания Mini обкатывает свои прототипы в различных дорожных и климатических условиях. Судя по последним иллюстрациям, сделанным на знаменитом Нюрбургринге, обновленный Countryman совсем скоро отпразднует свой дебют.

Mini Countryman готовится предстать в новом облике motor1.com

Mini Countryman готовится предстать в новом облике motor1.com

В процессе работы над новинкой были изменены облицовка радиатора, светотехника и бампера. Автомобиль сохранит знаменитые задние фонари в виде британского флага, но они получать немного другую форму.

Текущая генерация Mini Countryman выпускается с 2017 года motor1.com

В салоне ожидается новая цифровая приборная панель, а также сенсорный дисплей мультимедийной системы с расширенным набором функций.

Mini Countryman готовится предстать в новом облике motor1.com

Палитра моторов не изменится. Покупателям будут предложены уже хорошо знакомые 136-сильный 1,5-литровый мотор с тремя цилиндрами, и две "четверки" мощностью 190 и 306-л.с. Возможно появление гибридной версии с дизельным мотором, но пока это только слухи.

Mini Countryman готовится предстать в новом облике motor1.com

Mini Countryman готовится предстать в новом облике motor1.com

Как писал ранее OBOZREVATEL, электрический Mini вызвал неожиданный интерес покупателей.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!