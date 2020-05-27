Mini Countryman 2021 представили официально
В рамках плановой программы модернизации модельного ряда, концерн BMW представил обновленное семейство Mini Countryman.
Благодаря своей многофункциональности и яркому внешнему облику Mini Countryman снискал популярность поклонников британского бренда. На долю хэтчбека приходится почти 30% всех продаж марки.
Автомобиль получил новую светотехнику, видоизмененную облицовку радиатора и бамперы. Светодиодные фары и "противотуманки" теперь входят в стандартную комплектацию. Расширен ассортимент цветов кузова и легкосплавных дисков.
В салоне изменился дизайн центральной консоли, а спортивный кожаный руль теперь входит в стандартную комплектацию. В качестве опции предлагается 5-дюймовый цифровой дисплей и глянцевые вставки на приборной панели, расширен выбор материалов и цветов отделки интерьера. Система Mini Connected получила расширенные функции.
Для обновленного семейства предлагается широкий ассортимент силовых агрегатов. Топ-версия Cooper SE Countryman ALL4 оснащается 3-цилиндровым бензиновым ДВС, работающим совместно с электромотором. Суммарная мощность гибридного (PHEV) силового агрегата достигает 220 л.с. Литий-ионная батарея емкостью 9,6 кВтч позволяет преодолеть исключительно на электротяге до 61 км.
Помимо гибрида, Countryman предлагает 3 бензиновых и 3 дизельных двигателя, использующих технологию TwinPower Turbo. Диапазон мощности – от 102 до 190 л.с. Помимо переднего привода Countryman можно заказать в полноприводном исполнении ALL4. Все моторы соответствуют современным экологическим нормам Euro 6d. Расширен список версий, для которых доступна 8-ступенчтатая трансмиссия Steptronic.
Как писал ранее OBOZREVATEL, концерн BMW представил обновленное семейство 5 Series.